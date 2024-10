Stand: 17.10.2024 10:55 Uhr Kochanovsky dirigiert Konzert des Bundespräsidenten in Hannover

Der neue Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, Stanislav Kochanovsky, dirigiert das diesjährige Benefizkonzert des Bundespräsidenten. Das Konzert, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 3. November in den Kuppelsaal in Hannover einlädt, unterstützt Projekte gegen Einsamkeit im Alter. Gespielt werden soll der Klassiker "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz, außerdem Lieder von Hugo Wolf und Gustav Mahler, gesungen von Star-Bariton Christian Gerhaher. Das Konzert wird live im Radio auf NDR Kultur übertragen. | Sendebezug: 03.11.2024 11:00 | NDR Kultur