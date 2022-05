Stand: 02.05.2022 11:15 Uhr Internationales Orgelfestival startet am 7. Mai in Goslar

Eines der bundesweit größten Orgelfestivals, "Vox Organi", beginnt am Sonnabend in Goslar. Bis zum 30. Juli spielen namhafte Organisten 37 Konzerte in 24 Kirchen in Südniedersachsen sowie im nordrhein-westfälischen und thüringischen Umland, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Zum Auftaktkonzert in der Goslarer Marktkirche reist der Kathedralorganist Michael Harris aus Edinburgh an. Sein Programm umspannt Werke von der Romantik, etwa von Mendelssohn, bis in die Gegenwart. Der Eintritt für alle Festival-Konzerte ist frei.