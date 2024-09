Stand: 21.09.2024 09:28 Uhr Harris-Unterstützer Stevie Wonder geht vor US-Wahl auf Tour

Soul-Musiker Stevie Wonder ("Superstition") will seine Popularität ein weiteres Mal für eine politische Botschaft nutzen. Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl werde er im Oktober auf Tour gehen und für das Motto "Freude über Wut, Güte über Schuldzuweisungen, Frieden über Krieg" eintreten, teilte der 74-Jährige mit. Die Tour "Sing Your Song! As We Fix Our Nation's Broken Heart" sieht zehn Auftritte in acht US-Bundesstaaten vor, darunter auch politisch heiß umkämpfte Swing States. Wonder war bereits im August beim Parteitag der US-Demokraten in Chicago aufgetreten, um den Wahlkampf von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu unterstützen. | Sendebezug: 21.09.2024 09:20 | NDR Kultur