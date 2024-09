Stand: 26.09.2024 16:56 Uhr Hamburger Regisseur Nicolas Stemann wird Intendant in Bochum

Ab Sommer 2027 soll der Regisseur Nicolas Stemann neuer Intendant des Bochumer Schauspielhauses werden. Der in Hamburg geborene Stemann hat an zahlreichen bedeutenden deutschsprachigen Theatern inszeniert, darunter am Hamburger Thalia Theater, am Deutsche Theater Berlin sowie bei den Salzburger Festspielen. Stemann tritt damit die Nachfolge des inzwischen 78-jährigen Theatermachers Johan Simon an, dessen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert werde, wie die Stadt Bochum mitteilte. Der Stadtrat muss der Entscheidung allerdings noch zustimmen. | Sendebezug: 26.09.2024 16:00 | NDR Kultur