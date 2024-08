Stand: 31.08.2024 14:51 Uhr Hamburger Konzertreihe zu "Frauen in der Kunst"

Die Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Akademie Hamburg präsentiert anlässlich des 50. Internationalen Frauentags 2025 eine Konzertreihe mit 15 Aufführungen. Auftakt für die Reihe unter dem Titel "R-E-S-P-E-C-T. Frauen in der Kunst 2024/2025" ist für den 7. September in der Hochschule für Musik und Theater Hamburg geplant, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Aufgeführt werde an dem Tag das Oratorium "Jeanne d' Arc" von Arthur Honegger. Die Konzertreihe läuft bis zum 1. Juni 2025. | Sendebezug: | 31.08.2024 15:20 | NDR Kultur