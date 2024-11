Stand: 29.11.2024 12:34 Uhr Großer Bewerberansturm für den ESC-Vorentscheid

Für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) 2025 hat es einen Bewerberansturm gegeben. 3.281 Bewerbungen von Einzelkünstlerinnen und -künstlern sowie Bands seien eingegangen, teilten der NDR und RTL am Freitag mit. Seit 2010 habe es keine so hohen Bewerberzahlen mehr gegeben. In drei Primetime-Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar bei RTL wählen Stefan Raab und seine Jury die besten Musik-Acts aus. Im Finale am 1. März (live in der ARD) wird dann der Beitrag gekürt, der Deutschland beim ESC in Basel vertritt. | Sendebezug: 29.11.2024 12:00 | NDR Kultur