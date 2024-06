Stand: 05.06.2024 18:13 Uhr Große Paula Modersohn-Becker Retrospektive in den USA

In der Neuen Galerie New York ist von diesem Donnerstag an erstmals eine Retrospektive zu der Worpsweder Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907) in einem US-amerikanischen Museum zu sehen. Unter dem Titel "Ich bin ich / I Am Me" präsentiere das Haus gut 50 Gemälde sowie 15 Zeichnungen der Künstlerin, darunter mehr als 20 Werke aus Bremer Sammlungen, teilten die Museen Böttcherstraße am Mittwoch in Bremen mit. Die Schau sei im Anschluss auch im Art Institute of Chicago zu sehen. | Sendebezug: 05.06.2024 18:20 | NDR Kultur