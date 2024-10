Stand: 12.10.2024 14:32 Uhr "Emily in Rom"? Macron will, dass "Emily in Paris" in Paris bleibt

"Emily in Paris" gehört zu den erfolgreichsten Serien auf Netflix. Doch in der kommenden Staffel könnte "Emily in Paris" in Rom spielen. Das sorgt für Aufruhr. Man werde hart dafür kämpfen, dass die Serie in Paris bleibe, sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron der Zeitschrift "Variety". Die vierte Staffel der Serie über eine US-Amerikanerin, die ohne Sprach- und Kulturkenntnisse nach Frankreich zieht, endet für die Protagonistin mit einem Jobangebot in Rom. Dem Vernehmen nach soll Staffel fünf daher in Italiens Hauptstadt spielen. | Sendebezug: 12.10.2024 14:20 | NDR Kultur