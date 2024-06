Stand: 29.06.2024 10:27 Uhr Elvis' berühmte blaue Wildlederschuhe versteigert

"Blue Suede Shoes" gehört zu den größten Hits des King of Rock'n'Roll. In England kam nun bei einer Auktion das tatsächliche Schuhwerk unter den Hammer. Die Blauen Wildlederschuhe, die einst Elvis Presley getragen hat, sind für umgerechnet 140.000 Euro versteigert worden. Der Song "Blue Suede Shoes" gehört zu denen, die Elvis zum Weltstar machten. Im Liedtext wird der Zuhörer davor gewarnt, auf das elegante Schuhwerk zu treten: "You can do anything, but lay off of my blue suede shoes", heißt es darin, was so viel bedeutet wie: Du kannst alles machen, aber halte dich von meinen blauen Wildlederschuhen fern. | Sendebezug: | 29.06.2024 10:20 | NDR Kultur