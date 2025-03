Stand: 31.03.2025 17:02 Uhr Die Autorin Barbara Frischmuth ist tot

Die österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin Barbara Frischmuth ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte ihr Verlag mit. Frischmuth war eine der wichtigsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Barbara Frischmuth hat in der Türkei und in Ägypten, in Ungarn und in England gelebt. Vor 25 Jahren kehrte sie nach Österreich zurück. Ihren ersten literarischen Erfolg hatte sie 1968 mit dem Roman "Die Klosterschule". In ihren eigenen Texten und in ihren Übersetzungen geht es häufig um die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen.

| Sendebezug: 31.03.2025 16:30 | NDR Kultur