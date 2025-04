Auftakt in Kirchen: Start der Händel-Festspiele 2025 Stand: 24.04.2025 08:01 Uhr Am Sonntag starten die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen mit zwei Veranstaltungen in die neue Spielzeit - mit einem Sing-Along-Gottesdienst und Kammermusik unter dem Motto "Händel vs. Scarlatti".

Am Sonntagvormittag starten die Festspiele mit einem Sing-Along-Gottesdienst in der St. Paulus-Kirche. Göttinger Laiensängerinnen und -sänger tragen unter der Leitung von Festival-Chef George Petrou Auszüge aus Händels Oratorium "Solomon" vor, wie die Festspiele-Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Nachmittags interpretieren Alon Sariel (Mandoline) und Marcin Swiatkiewicz (Cembalo) in der Reformierten Kirche Kammermusik unter dem Motto "Händel vs. Scarlatti".

Oper "Tamerlano" Mittelpunkt der Festspiele

Das Hauptprogramm der diesjährigen Händel-Festspiele läuft vom 16. bis 25. Mai. Dabei steht die Oper "Tamerlano" im Mittelpunkt. Nach der Premiere am 17. Mai kommt das Werk während des Festivals vier weitere Male zur Aufführung. Insgesamt sind in Göttingen und Umgebung 94 Konzerte, Vorträge und andere Veranstaltungen geplant.

"Tamerlano" greift die Legenden um den osmanischen Sultan Bayezid I. auf, der 1402 bei einer Schlacht in die Gefangenschaft des mongolischen Heerführers Timur Lenk geriet und dort wahrscheinlich Suizid beging. Das Werk wurde 1724 in London uraufgeführt. "In Tamerlano besticht Händel mit ausgefeilten Rezitativen und tiefsinnigen, beinahe psychoanalytischen, hochsensiblen Arien", heißt es in der Ankündigung der Festspiele. Ebenfalls auf dem Programm steht das Oratorium "Solomon". Es zeigt vier Episoden aus dem Leben des israelitischen Königs Salomo.

Leiter George Petrou verlängert seinen Vertrag bis 2031

Die Festspiele-Gesellschaft gab im Februar bekannt, dass der Künstlerische Leiter George Petrou seinen Vertrag vorzeitig bis 2031 verlängert hat. Petrou sei weltweit einer der besten Händel-Interpreten, sagte der Vorsitzende der Göttinger Händel-Gesellschaft, Wolfgang Sandberger: "Er macht die sinnliche Welt des barocken Musiktheaters für das heutige Publikum erlebbar und ist - wie einst Händel - ein Meister des Entertainments." Mit Petrou als Künstlerischem Leiter werde es gelingen, Göttingen international zur allerersten Adresse in Sachen Händel zu machen.

Thematisch gehe bei den diesjährigen Festspielen "um Ruhm und Ehre, um Macht und Pracht", erklärten die Veranstalter. Und "um die Lorbeeren, die man sich stets aufs Neue verdienen muss, statt sich auf ihnen auszuruhen".

Die Göttinger Händel-Festspiele gibt es seit 1920. Sie gelten als das weltweit älteste Barock-Festival. Üblicherweise läuft es zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Der deutsch-britische Komponist Georg Friedrich Händel lebte von 1689 bis 1759. Sein Werk umfasst 42 Opern und 25 Oratorien, darunter "Der Messias" mit dem weltbekannten Chor "Halleluja".

