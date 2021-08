Hafencity: So wächst Hamburgs neuer Stadtteil Stand: 29.05.2020 10:06 Uhr Bürotürme und Wohnhäuser, Traditionsschiffhafen und Kreuzfahrtterminal, Universität und Elbphilharmonie: Seit 2003 ist zwischen Kehrwiederspitze und Elbbrücken ein komplett neuer Stadtteil gewachsen.

Die Hafencity soll Wohnen und Arbeiten verbinden, Geschäften, Büros und Restaurants ebenso Platz bieten wie kulturellem Leben und Grünanlagen. Mit ihrer modernen Architektur bildet sie einen interessanten Kontrast zur nördlich angrenzenden historischen Speicherstadt, die seit 2015 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.

Fertigstellung frühestens im Jahr 2025

Insgesamt zehn Quartiere umfasst die Hafencity. Während die westlichen Quartiere größtenteils fertiggestellt sind, gehen die Bauarbeiten im Osten in Richtung Elbbrücken noch bis mindestens 2025 weiter. Bereits in Betrieb ist die U-Bahnlinie 4: Sie verkehrt vom Jungfernstieg über zwei Haltestellen in der Hafencity bis zur Haltestelle Elbbrücken ganz im Osten des Baugebiets.

Sandtorhafen: Elbphilharmonie und Traditionsschiffe

Bekanntestes Bauwerk und Wahrzeichen des Stadtteils ist die Elbphilharmonie. Das Konzerthaus, das auf dem historischen Kaispeicher A errichtet wurde, liegt im Quartier Sandtorkai/Dalmannkai. Mit einem Traditionsschiffhafen, zahlreichen Cafés und Restaurants sowie und den beiden zum Wasser hin in sanften Stufen abfallenden Plätzen, den Marco-Polo-Terrassen und den Magellan-Terrassen, hat sich das Quartier zum Touristenmagneten entwickelt. Beliebt bei Besuchern ist auch die an der Elbphilharmonie direkt an der Elbe verlaufende Dalmannkaipromenade.

Strandkai: Luxuswohnungen und Kreuzfahrtterminal

Direkt daran grenzen die Quartiere Sandtorpark / Grasbrook sowie Strandkai, auch sie bieten eine Mischung aus Wohn- und Geschäftsbauten. Ein großer Spielplatz sowie der große Gebäudekomplex des Unternehmens Unilever und der direkt nebenan gelegene Marco-Polo-Tower, ein Wohnturm mit Luxuswohnungen, prägen die beiden Quartiere. Noch ein provisorischer Bau ist das Kreuzfahrtterminal, das sich bis ins östlich anschließende Überseequartier erstreckt.

Das Überseequartier - Shoppingviertel und Großbaustelle

Das Überseequartier wurde als Einkaufsviertel der Hafencity geplant. Mittelpunkt des Viertels ist der Überseeboulevard mit etlichen Geschäften und Restaurants. Zur Elbe hin präsentiert sich das Quartier allerdings vielerorts noch immer als Großbaustelle - Investoren waren zwischenzeitlich abgesprungen, Planungen mussten verändert werden.

Maritimes Museum und Universität im Elbtorquartier

Das Becken des Magdeburger Hafens begrenzt das Überseequartier im Osten zum Elbtorquartier hin. Direkt am Hafenbecken liegt der historische Kaispeicher B: In dem schönen alten Lagergebäude befindet sich heute das Maritime Museum. Eine Fußgängerbrücke führt über das Wasser direkt in und durch das Bauwerk und weiter zu einer Promenade, an der auch der langgestreckte Gebäuderiegel der Umweltschutzorganisation Greenpeace liegt.

Eines der wichtigsten Bauten des Quartiers ist die Hafencity-Universität. In ihr wurden die Studiengänge Architektur, Bauingenieurswesen, Geomatik und Stadtplanung zusammengelegt.

Lohsepark: Museum und Gedenkstätte

Der Lohsepark ist die größte Grünanlage der Hafencity und zugleich das Herz des gleichnamigen Quartiers. Neben Sport- und Spielflächen beherbergt der Park eine wichtige Gedenkstätte: Sie erinnert an Tausende Juden, Sinti und Roma während der NS-Zeit, die vom Hannoverschen Bahnhof, der bis 1955 auf dem Areal stand, in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden.

Das Lohsepark-Quartier soll vor allem als Wohnviertel dienen. Auch eine Schule ist hier geplant. Mit dem schönen Backsteinbau der ehemaligen Harburger Gummi-Kamm-Compagnie befindet sich in dem Viertel auch eines der wenigen erhaltenen historischen Gebäude der Hafencity. Dort ist das private Automobilmuseum "Prototyp" untergebracht.

Vom Ericus bis zum Oberhafenquartier

Wie ein Quer-Riegel grenzt das Quartier Brooktorkai / Ericus das Überseequartier und den Lohsepark im Norden zur Speicherstadt hin ab. Bekanntester Bau ist das riesige Gebäude des Spiegel-Verlags.

Östlich des Lohseparks und durch die Fernbahngleise von der übrigen Hafencity getrennt, liegt das Oberhafenviertel mit der Oberhafenkantine, einem kleinen historischen Backsteinbau. Statt moderne Neubauten zu errichten, hat man sich hier dafür entschieden, die alten Gewerbe-Bauten zu erhalten und auf neue Weise zu nutzen - etwa als Ateliers, Theaterbühnen oder Ausstellungsflächen. Mit den Jahren entstand so auf dem real ein Kultur- und Kreativquartier.

Baakenhafen und Elbbrücken

Am östlichen Ende der Hafencity erstrecken sich die Quartiere Baakenhafen und Elbbrücken. Über mehrere Brücken ist das Baakenhafenquartier mit der restlichen Hafencity verbunden. Hier entsteht das größte Wohnviertel des Stadtteils. Noch ist das Quartier eine Baustelle. Bereits fertiggestellt ist allerdings der Baakenhafen-Park mit dem "Himmelsberg". Die künstlich aufgeschüttete, etwa 14 Meter hohe Anhöhe bietet eine tolle Aussicht über Elbe und Hafencity.

Im äußersten Osten, wo die Eisenbahntrasse das Hafengebiet kreuzt, entsteht das Elbbrückenquartier. Es ist als zweites großes städtisches Zentrum der Hafencity neben dem Überseequartier geplant - mit Büroräumen, Einzelhandel und Gastronomie. In lärmgeschützteren Lagen sind aber auch rund 1.400 Wohnungen geplant. Mit dem rund 245 Meter hoch Elbtower soll zudem eines der höchsten Gebäude der Bundesrepublik entstehen.

