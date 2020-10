Trotz Corona-Angst: Behandlung im Krankenhaus nicht verschieben Stand: 22.10.2020 15:52 Uhr Aus Angst vor einer Corona-Infektion sollte niemand einen medizinisch notwendigen Krankenhaus-Aufenthalt verschieben. Zu groß ist die Gefahr, lebensgefährliche Erkrankungen zu übersehen oder zu spät zu behandeln.

Während der Corona-Einschränkungen im Frühjahr ging die Anzahl der in Krankenhäusern behandelten Herzinfarkte und Schlaganfälle stark zurück. Das zeigen Erhebungen der Krankenkassen. Offenbar haben sich viele Betroffene aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht im Krankenhaus behandeln lassen - eine Entscheidung, die zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen und zum Tod führen kann.

Diagnostik und Behandlung nicht aufschieben

Ärzte befürchten, dass auch in der zweiten Welle der Corona-Pandemie Betroffene mit anderen Erkrankungen nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Sie betonen, dass man in einem medizinischen Notfall nirgendwo anders so gut aufgehoben sei wie im Krankenhaus.

Lebensgefährliche Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Autoimmunerkrankungen müssen trotz Corona möglichst früh erkannt und behandelt werden. Eine Verschiebung von Diagnostik und Eingriffen könnte viele Betroffene das Leben kosten.

Krankenhäuser haben Covid-19-Stationen eingerichtet

Auf den erwarteten Anstieg von Corona-Erkrankten im November und Dezember 2020 sind die Krankenhäuser nach eigener Einschätzung gut vorbereitet. Sie sorgen mit hohem Aufwand dafür, dass Covid-19-Erkrankte nicht mit anderen Patienten in Kontakt kommen. Anders als im Frühjahr sind separate Covid-19-Stationen eingerichtet und Intensivbetten werden freigehalten.

Weitere Informationen Corona-Blog: Ausbruch in Flüchtlingsunterkunft in Hamburg Aus einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Rahlstedt werden 70 Infektionen gemeldet. Alle Corona-News im Blog. mehr

Experten zum Thema Prof. Dr. Joachim Weil, Chefarzt

Medizinische Klinik II

Sana-Kliniken Lübeck

Kronsforder Allee 71-73

23560 Lübeck

www.sana.de



Prof. Dr. Christian Gerloff, Direktor

Klinik und Poliklinik für Neurologie

Kopf-Neurozentrum

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

20246 Hamburg

www.uke.de



Prof. Dr. Stefan Blankenberg, Klinikdirektor, Ärztlicher Leiter UHZ

Klinik und Poliklinik für Kardiologie

Universitäres Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

20246 Hamburg

www.uke.de



Dr. Malte Issleib, Oberarzt

Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie

Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Neues Klinikum (O10)

Martinistraße 52

20246 Hamburg

www.uke.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 27.10.2020 | 20:15 Uhr