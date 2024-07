Sendedatum: 16.07.2024 19:00 Uhr | vom Bayerischer Rundfunk-Logo Spitzwegerich-Tee und -Spray selbst machen

Aus den Blättern der Pflanze, die auf Wiesen, an Straßen und Wegrändern wächst, lassen sich Tee und eine Tinktur herstellen. Der Tee hilft bei Husten, die Tinktur - vermischt mit Öl - als SOS-Spray bei Juckreiz und Insektenstichen.

Rezept für Spitzwegerich-Tee

2 EL fein geschnittener frischer Spitzwegerich oder 3-4 TL getrocknetes Kraut

200 ml heißes Wasser

Die Blätter mit dem heißem Wasser übergießen und 7-10 Minuten ziehen lassen. Abseihen und schluckweise trinken. Bei Bedarf mit etwas Honig süßen. Tipp: Um die wertvollen Schleimstoffe im Spitzwegerich zu schützen, empfiehlt es sich, den Aufguss nur mit etwa 80 Grad heißem Wasser zu machen.

Anwendung

Kann bei akutem Husten drei bis fünfmal am Tag getrunken werden.

Rezept für Spitzwegerich-Tinktur und -Spray

8-10 Blätter sauberer Spitzwegerich (an einem unbelasteten Ort gesammelt)

150 ml Alkohol (40 % Vol., z. B. Kornbrand)

Öl, z. B. Olivenöl, Sonnenblumenöl, Sesamöl

1 Sprühflasche mit 30-50 ml Füllvolumen oder ein kleiner Roll-On

Die Blätter sehr fein schneiden und in ein sauberes Glas mit 200 ml Volumen geben. Mit dem Alkohol übergießen. Wichtig: Das Pflanzenmaterial muss vom Alkohol bedeckt sein. Das Glas maximal zu drei Viertel mit Spitzwegerich befüllen, dann kommt der Alkohol hinzu. Das Glas verschließen und an einem warmen, aber lichtgeschützten Ort 10-14 Tage ruhen lassen. Zwischendurch immer wieder öffnen und gut umrühren. Am Ende der Extraktionszeit den Ansatz durch einen feinen Filter gießen, die fertige Tinktur auffangen und lichtgeschützt (z. B. in einer Braunglasflasche) lagern. Haltbarkeit: 1-2 Jahre

Tipp: Wenn es schnell gehen soll, kann man den Spitzwegerich mit dem Alkohol in einem Mörser zu Brei verarbeiten. Dafür etwa 30 Minuten durchgehend mörsern. So entsteht in kurzer Zeit eine reichhaltige Tinktur. Sie muss nicht mehr ruhen und kann direkt gefiltert und genutzt werden.

Weiterverarbeitung und Anwendung

Das Fläschchen bis zur Hälfte mit der Spitzwegerich-Tinktur füllen. Dann das Öl hinzugeben. Den Sprühaufsatz aufschrauben und beschriften. Vor der Anwendung gut schütteln. Ein bis zwei Sprühstöße auf die juckende oder gereizte Stelle sprühen und einreiben. Regelmäßig wiederholen. Haltbarkeit: 3-6 Monate

Die Rezepte stammen von der Kräuterpädagogin Tine Knauft

