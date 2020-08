Stand: 31.08.2020 17:49 Uhr - Visite

Reha nach Corona: Der lange Weg zurück

Nach bisherigen Erkenntnissen scheinen die meisten Menschen eine Infektion mit Sars-CoV-2 relativ unbeschadet zu überstehen. Doch wenn die vom Coronavirus verursachte Erkrankung Covid-19 einen schwereren Verlauf nimmt, können die Folgen dramatisch sein. Denn auch nach Abklingen der Erkrankung ist oftmals die Lungenfunktion noch nicht wiederhergestellt und die Genesenen klagen noch Monate später über eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit. Für sie kommt eine gezielte Rehabilitation in Frage.

Einige Covid-19-Genesene haben starke Lungenschäden

Als von Covid-19 genesen gelten Menschen, die mindestens 48 Stunden keine Symptome wie Husten oder Fieber zeigen und bei denen im Abstand von 24 Stunden zwei Rachenabstrichtests negativ ausfallen. Die ersten Symptome müssen zudem mindestens zwei Wochen zurückliegen. Doch obwohl sie nicht mehr unter akuten Symptomen leiden, zeigen die CT-Bilder einiger genesener Covid-19-Patienten, dass sie nicht wirklich gesund sind, sondern mehr oder weniger starke Lungenschäden aufweisen.

Videos 02:46 Nordmagazin Zu Hause fit bleiben: Training für die Lunge Nordmagazin Wer trainierte Atemmuskeln hat, übersteht Krankheiten wie Lungenentzündungen bedeutend schneller und besser. Fünf Tipps vom Team der Median Reha Klinik in Heiligendamm. Video (02:46 min)

Langfristige Corona-Folgen nicht unterschätzen

Einige Erkrankte sind nach Wochen noch nicht wieder vollständig genesen und leiden unter massiven Spätfolgen - nicht nur in der Lunge, sondern auch in anderen Organen. Um sie wieder auf den Alltag vorzubereiten, benötigen sie eine intensive Nachsorge. Je nachdem wie schwer die Covid-19-Erkrankung war und wie lange sie künstlich beatmet werden mussten, werden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Diese können bei schweren Verläufen eher einer fortgesetzten Akutversorgung ähneln als einer klassischen Rehabilitation und eine Reha in einer Spezialklink erforderlich machen.

Weitere Informationen Visite Chat: Reha nach Corona - Der schwere Weg zurück Visite Stellen Sie Dr. med Jördis Frommhold Ihre Fragen zum Thema Reha nach einer Corona-Erkrankung. Der Chat beginnt am 1. September um etwa 20.45 Uhr und dauert 30 bis 45 Minuten. mehr

Voraussetzungen für die Reha nach Corona

Vor der Verlegung in die Reha-Klinik müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:



Die akuten Covid-19-Symptome müssen mindestens zwei Tage vor der Verlegung abgeklungen sein.

Atmung und Herz-Kreislauf-System sollten so stabil sein, dass eine Rückverlegung in die Akutklinik nicht absehbar ist.

Es sollte keine Direktverlegung aus der Intensivstation in die Reha erfolgen.

In einem sogenannten PCR-Test müssen zwei zeitgleich durchgeführte Abstriche (aus der Nase und aus dem Rachen) negativ für Sars-CoV-2 sein.

Zunächst müssen die Reha-Mediziner in Belastungstests herausfinden, wie schwer die Lunge geschädigt und die Sauerstoffversorgung des Körpers beeinträchtigt ist. Auf der Intensivstation betreute Covid-19-Patienten wurden meist sehr lange (im Durchschnitt mehr als zwei Wochen) künstlich beatmet. Viele weisen noch Veränderungen in der Lunge auf, die den Gasaustausch behindern. Sie müssen engmaschig beobachtet und gegebenenfalls mit Sauerstoff oder einer nicht-invasiven Beatmung versorgt werden. Außerdem drohen Gerinnsel im Herz- und Gefäßsystem und weitere Komplikationen, die eine Betreuung durch Spezialisten erforderlich machen.

Inhalte der Rehabilitation

Eine stationäre Reha-Behandlung kann drei bis sechs Wochen dauern. Die wichtigsten Ziele der Rehabilitation sind:



Verbesserung der Atemnot

Verbesserung der Atemmuskelkraft

Stärkung der Lungenfunktion

allgemeine Kräftigung und Mobilisierung.

Die wichtigsten Therapiekomponenten umfassen:



Atemgymnastik

Atemmuskeltraining

Atemphysiotherapie

Lösen der Verschleimung.

Jeder Rehabilitant erhält in der Klinik eigene Therapiegeräte. Dazu gehören zum Beispiel ein Atemübungsgerät, ein Peak-Flow-Gerät zum Überprüfen der Lungenfunktion oder eine Inhalationshilfe. Ergänzt wird das Lungentraining durch Kraft- und Ausdauertraining.

Auch die psychologische Mitbehandlung bei psychomentalen Beeinträchtigungen nach langem Krankheitsverlauf und Isolation gehört zu den zentralen Säulen der Rehabilitation, denn viele Betroffene haben nicht nur Probleme mit ihrer Lunge. Vor allem Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und der Konzentration sind enorm belastend, die Reha fordert diese Patienten jeden Tag aufs Neue.

Experten zum Thema Dr. Jördis Frommhold, Chefärztin

Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien

Median Klinik Heiligendamm

Kinderstrand 1

18209 Heiligendamm

(038203) 44-600

www.median-kliniken.de



Weitere Informationen

Empfehlungen zur pneumologischen Rehabilitation bei Covid-19 (pdf-Dokument)

www.pneumologie.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 01.09.2020 | 20:15 Uhr