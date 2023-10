Professionelle Zahnreinigung: Was bringt das wirklich? Stand: 12.10.2023 12:05 Uhr Welchen Nutzen hat eine professionelle Zahnreinigung (PZR)? Bleiben Zähne und Zahnfleisch auch mit zweimal täglich putzen gesund? Ein Überblick zu Kosten, Dauer und Ablauf der PZR.

Unschöne Spuren von Kaffee, Tee oder Nikotin verschwinden, die Zähne fühlen sich glatt und sauber an: Aus kosmetischer Sicht ist der Vorher-Nachher-Effekt der professionellen Zahnreinigung (PZR) in aller Regel gegeben. Ziel der Selbstzahler-Behandlung ist aber nicht nur ein optisch ansprechendes Gebiss und ein gutes Gefühl im Mund, sondern auch die Entfernung schädlicher Beläge - Fachleute sprechen auch von Biofilm. Diese Ablagerungen können zu Karies und Parodontitis führen. Das ist eine Entzündung des Zahnfleischs, bei der sich die Zähne lockern und ausfallen können. Die professionelle Zahnreinigung soll neben der Mundhygiene zu Hause und den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen in der Praxis helfen, diese Erkrankungen zu verhindern.

Zahnärzte empfehlen die professionelle Zahnreinigung

Ob die PZR hält, was Expertinnen und Experten sich davon versprechen, lässt sich nicht eindeutig beweisen. Zahnärzte und Verbände sind davon überzeugt, dass Zähne und Zahnfleisch mit der Prophylaxe-Behandlung gesünder bleiben. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hält dieprofessionelle Zahnreinigung für einen elementaren Bestandteil eines Gesamtkonzepts zur Vermeidung von Karies und Parodontitis. Auch die Bundeszahnärztekammer betont: Eine gute häusliche Mundhygiene und zahngesunde Ernährung reiche als alleinige Maßnahmen nicht aus. Hartnäckige Beläge erforderten die professionelle Zahnreinigung in der Praxis.

Forschung: Professionelle Zahnreinigung ohne großen Nutzen

Ganz so eindeutig sind die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung allerdings nicht. Der IGeL-Monitor bewertete den Nutzen der PZR im Jahr 2012 als "unklar". IGeL steht für individuelle Gesundheitsleistungen, die von den Patientinnen und Patienten selbst getragen werden müssen. Hinter dem Angebot der wissenschaftlichen Bewertung von Selbstzahlerleistungen in Arztpraxen steht der Medizinische Dienst Bund.

Auch neuere Einordnungen kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Zum Beispiel eine Auswertung hochwertiger Studien aus dem Jahr 2018. Britische und US-amerikanische Forschende kamen nach der sogenannten Meta-Analyse von Erhebungen mit mehr als 1.700 Teilnehmenden zu dem Schluss: Eine routinemäßige Zahnsteinentfernung- und Politur hat bei Erwachsenen ohne schwere Parodontitis keine bis geringe Auswirkungen auf Zahnfleischentzündungen, die Tiefe der Zahnfleischtaschen und die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität.

Ebenso fasst das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) seine Ergebnisse zusammen: Derzeit lasse sich nicht eindeutig beurteilen, ob eine professionelle Zahnreinigung besser vor Karies, Zahnfleischentzündungen oder Parodontitis schützt als die von den Kassen einmal pro Jahr bezahlte Zahnsteinentfernung, heißt es auf der Patienten-Informationsseite des IQWiG. Das unabhängige Institut untersucht den Nutzen und den Schaden von medizinischen Maßnahmen für Patientinnen und Patienten.

Ablauf und Dauer der Professionellen Zahnreinigung

Bei der professionellen Zahnreinigung werden zunächst harte und weiche Beläge entfernt - auch zwischen den Zähnen und am Zahnfleischrand. Dazu verwendet die Fachkraft unter anderem Schall- und Handinstrumente, ein Pulver-Wasserstrahl-Gerät sowie Zahnseide, Schleifpapier und Zahnzwischenraumbürstchen. Danach werden die Zähne mit einer rotierenden Bürste und einer Paste poliert. Zum Abschluss trägt die Fachkraft in aller Regel ein Gel oder einen Lack auf, was den Zahnschmelz stärken soll (Fluoridierung). Ebenfalls wichtiger Bestandteil der professionellen Zahnreinigung: Tipps, wie man seine Zähne selbst reinigt. Das Ganze dauert meist zwischen 45 und 60 Minuten. Zahnärzte und Zahnärztinnen empfehlen den meisten Menschen, die professionelle Zahnreinigung ein- bis zweimal im Jahr machen zu lassen.

Was kostet die professionelle Zahnreinigung?

Die PZR wird nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Bei vielen Versicherern gelten aber Ausnahmen und sie übernehmen die Kosten ganz oder teilweise. Am besten bei der eigenen Krankenkasse nachfragen. Die Kosten richten sich nach dem Zeitaufwand und der Schwierigkeit der Behandlung. In aller Regel muss man mit 50-150 Euro rechnen. Um die PZR durchzuführen, braucht die Behandlerin oder der Behandler eine Zusatzqualifikation: zahnmedizinische Prophylaxeassistentin oder - assistent (ZMP) oder Dentalhygienikerin oder -hygieniker.

Im Alltag richtig Zähne putzen

Die Zähne sollten zweimal täglich für mindestens zwei Minuten mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta (1.000 bis 1.500 ppm) geputzt werden. Mit der Zahnbürste erreicht man allerdings nur 70 Prozent der Zahnflächen - daher empfiehlt es sich, die Zwischenräume mit kleinen Bürstchen oder Zahnseide zu reinigen. Es kommt auch auf unsere Ernährung an: Gut für die Gesundheit unserer Zähne sind Nahrungsmittel und Getränke, die wenig Zucker und wenig Säure enthalten und die man lange kauen muss. Außerdem gilt: zweimal im Jahr zur Kontrolluntersuchung in die Zahnarztpraxis gehen. Und dabei entfernt der Zahnarzt den Zahnstein auch - und das sogar als Kassenleistung.

