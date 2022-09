Omikron: Wann kommen die neuen Corona-Impfstoffe?

Die bisherigen Impfstoffe zielen gegen den Wildtyp, also die Virusvariante zu Pandemiebeginn. Das Coronavirus hat sich seitdem aber immer wieder verändert und kann den Impfschutz teilweise umgehen. Die Impfstoffe schützen zwar weiterhin gut gegen schwere Verläufe, aber nicht so gut vor Ansteckung mit den Omikron-Varianten.

Die Impfstoffe, die entwickelt wurden, richten sich gegen die Omikron-Sublinie BA.1. Mittlerweile ist die vorherrschende Variante in Deutschland allerdings BA.5. Zwar ist die Impfwirkung deshalb nicht mehr optimal, Forscher gehen aber davon aus, dass die angepassten Impfstoffe besser gegen die neueren Omikron-Varianten wirken als die bisher verfügbaren Impfstoffe. Das zeigen auch erste Untersuchungen. Die EMA prüft derzeit außerdem noch eine Zulassung von Impfstoffen, die an BA.4 und BA.5 angepasst sind. Diese soll voraussichtlich im Herbst erfolgen.

Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach könnten bereits in der Woche ab dem 5. September rund 14 Millionen Dosen der an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna ausgeliefert werden. Die an BA.4 und BA.5 angepassten Vakzine sollen im Herbst zugelassen werden. Ab wann diese in Deutschland verfügbar sind, ist noch unklar.