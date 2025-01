Mandelsteine erkennen und selbst entfernen Stand: 06.01.2025 10:00 Uhr Mandelsteine entstehen in den Gaumenmandeln. Die Symptome sind weiß-gelbliche Ablagerungen. Sie sind harmlos, können aber Mundgeruch verursachen. Wie können Betroffene Mandelsteine selbst entfernen?

von Constanze Löffler

Mandelsteine an den Gaumenmandeln sind weit verbreitet. Gaumenmandeln heißen medizinisch auch Tonsillen, deshalb werden Mandelsteine auch Tonsillensteine oder Tonsillolithen genannt. Tonsillen gehören zum Immunsystem und wehren Krankheitserreger ab, die über Nase und Mund oder mit der Nahrung in den Körper eindringen. Sie sind von tiefen Furchen, auch als Krypten bezeichnet, durchzogen. Darin können sich Bakterien, Zell- und Speisereste sammeln. Wenn wir kauen, spannt sich die Gaumenmuskulatur an, und die Krypten entleeren sich normalerweise. Passiert das nicht, können Mandelsteine entstehen. Tonsillensteine liegen meist tief in den Krypten, können aber auch an die Oberfläche gelangen, wo sie für unangenehmen Mundgeruch sorgen.

Symptome: Mandelsteine erkennen

Typisches Symptom sind kleine, weiß-gelbliche Gebilde in den Furchen der Gaumenmandeln. Sie sind etwa drei bis vier Millimeter groß. Die Konsistenz der Tonsillensteine variiert von weich über krümelig bis steinhart. Nicht zu verwechseln sind Mandelsteine mit den weißen Stippen bei einer akuten Mandelentzündung, ausgelöst etwa durch Streptokokken: Da sowohl eine Mandelentzündung als auch gelegentlich Mandelsteine von Halsschmerzen begleitet werden, können die weiß-gelblichen Mandelsteine manchmal mit der eitrigen Mandelentzündung verwechselt werden. Vor allem größere Mandelsteine können stinken und für Mundgeruch sorgen. Weitere aber eher seltene Symptome sind Beschwerden beim Schlucken begleitet von einem Hustenreiz. Wer unsicher ist, sollte seine Beschwerden beim HNO-Arzt oder bei der HNO-Ärztin abklären lassen.

Ursache: Wie entstehen Mandelsteine?

Jeder Mensch bildet in den Furchen der Gaumenmandeln kleine Klumpen aus abgeschilferten Zellen, weißen Blutkörperchen als Teil der körperlichen Abwehr, aus Speiseresten und Bakterien. Normalerweise befördert der Selbstreinigungsprozess die Zellen an die Oberfläche der Mandeln, wo wir sie dann verschlucken. Funktioniert der Selbstreinigungsprozess der Mandeln nicht, etwa nach einem schweren Infekt oder wiederholten Mandelentzündungen, können die Zellen zu den stinkenden Tonsillensteinen verklumpen. Narben der vorangegangenen Infekte verengen die Ausgänge der faltigen Vertiefungen, und die abgeschilferten Zellen gelangen schlechter an die Oberfläche. Dadurch kann Mundgeruch entstehen.

Mandelsteine selbst entfernen

Um Mandelsteine zu entfernen, gibt es verschiedene Hausmittel und Methoden. Betroffene können versuchen, den natürlichen Vorgang der Selbstreinigung anzuregen, indem sich die Mandeln zusammenziehen und sich dadurch die Ablagerungen von selbst entfernen:



Mit den Fingern, einem Wattestäbchen oder Holzspatel gegen die Unterseite der Gaumenmandeln tippen, um den Impuls des Zusammenziehens auszulösen. Hierbei kann ein Würgereiz ausgelöst werden. Achtung: Dafür sollten auf keinen Fall spitze oder scharfkantige Gegenstände verwendet werden!

Um die Mandelsteine auf ähnliche Art ohne Würgen zu entfernen, ist es auch möglich, den Kopf in den Nacken zu legen und mit Bewegungen der Zunge oder des Kiefers die Mandeln zum Zusammenziehen zu bringen.

Wer es aushält ohne zu würgen, kann versuchen die Mandeln mit der Zahnbürste vorsichtig zu reinigen. Hausmittel wie Mundspülungen auf Salbei- oder Kamillebasis sind ebenso hilfreich. Mit der Spülung lassen sich Tonsillensteine entfernen und zusätzlich wird der unangenehme Geruch aus dem Rachen neutralisiert. Mundspülungen oder Mundsprays aus dem Drogeriemarkt helfen auch, den Mundgeruch zu verbessern. Ansonsten lassen sich die Ablagerungen in den Furchen und der gesamte Rachen auch mit einer Munddusche mit geringem Wasserdruck reinigen. Gurgeln mit Salzwasser desinfiziert und soll die Bildung von neuen Mandelsteinen eindämmen.

Tonsillensteine beim Arzt entfernen

Gelingt es nicht, die Mandelsteine selbst zu entfernen, kann ein HNO-Arzt oder eine HNO-Ärztin helfen. Sie drücken die Mandelsteine aus oder saugen sie ab. Dafür verwenden sie spezielle Werkzeuge wie Küvetten oder Pipetten. Bei der Roederbehandlung oder dem Rödern setzt die Ärztin oder der Arzt ein Schröpfglas auf die Mandeln und saugt die Steine mit Unterdruck heraus.

Mandelsteinen vorbeugen

Mandelsteine können immer wieder neu entstehen. Mit guter Mundhygiene und regelmäßigen Zahnduschen können Betroffene versuchen, ihnen vorzubeugen. Um Mandelsteine und damit den Mundgeruch nachhaltig loszuwerden, müssten die Mandeln entfernt werden.

