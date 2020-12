Lockdown: So geht es weiter in Norddeutschlands Schulen Sendedatum: 14.12.2020 12:00 Uhr Der am Sonntag verkündete Lockdown wirkt sich auch massiv auf die Schulen aus: Viele Schülerinnen und Schüler sollen zu Hause bleiben oder werden online unterrichtet. Diese Regeln gelten im Norden.

Grundsätzlich gilt: Schüler/innen und Kita-Kinder sollen spätestens ab Mittwoch in ganz Deutschland bis mindestens 10. Januar 2021 zu Hause bleiben, wenn immer das möglich ist. Wie die Regelungen genau aussehen, können die Bundesländer selbst entscheiden; für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen gelten, eine Notfallbetreuung wird eingerichtet.

Hier der Überblick über die Regelungen im Norden.

Schleswig-Holstein: Lockdown ab Mittwoch

Schleswig-Holstein wird Schulen und Kitas ab Mittwoch (16. Dezember) bis mindestens zum 10. Januar schließen. Eine Notbetreuung soll eingerichtet werden, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther an. Bereits von Montag, 14. Dezember erhalten Schüler/innen ab der achten Klasse keinen Präsenzunterricht. Schüler/innen der Klassen 1 bis 7 wird empfohlen, zu Hause zu bleiben, kleinere Kinder sollten in SH möglichst keine Kindertageseinrichtungen mehr besuchen; auch hier gibt es eine Notbetreuung.

Niedersachsen: Präsenzpflicht aufgehoben

Die Schulen in Niedersachsen bleiben bis zum Ferienbeginn offen - sie sollen aber "spürbar leerer werden", betont Ministerpräsident Stephan Weil. Er bittet die Eltern im Land, die Kinder von Montag, 14. Dezember, an zu Hause zu behalten. Ähnlich in den Kitas: Auch sie bleiben offen, wenn möglich sollen kleine Kinder zu Hause betreut werden.

Hamburg: Fernunterricht favorisiert

Die Präsenzpflicht für Schüler/innen endet in Hamburg am Mittwoch. Bürgermeister Peter Tschentscher hat angekündigt, dass die Schulen bis zum "offiziellen" Ferienbeginn offen bleiben, die Anwesenheitspflicht aber ab Mittwoch bis einschließlich 10. Januar aufgehoben ist. Es solle ein gutes Angebot an Fernunterricht geben, betonte Schulsenator Ties Rabe. Die Kitas bleiben offen, die Sozialbehörde bittet aber die Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.

Mecklenburg-Vorpommern: Lernt zu Hause!

Die Regelungen in MV ähneln denen in Hamburg - auch hier bleiben die Schulen bis Ferienbeginn offen, möglichst viele Schüler/innen sollen aber ab Mittwoch zu Hause bleiben. Die Präsenzpflicht könne laut Ministerpräsidentin Schwesig auch nach den Weihnachtsferien zunächst ausgesetzt werden und es könne stattdessen zu Hause gelernt werden. Ohnehin gilt in Mecklenburg-Vorpommern, dass seit Montag in den Landesteilen mit einem Inzidenzwert über 50 ab der 7. Klasse Homeschooling vorgeschrieben ist. Die Kitas bleiben grundsätzlich offen, sofern möglich sollen Eltern ihre Kinder aber zu Hause lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 14.12.2020 | 12:00 Uhr