Klimawandel lässt Hautkrebsrisiko steigen Stand: 16.02.2023 16:13 Uhr Bereits ab März kann es in der Sonne gefährlich werden. Denn die UV-Strahlung nimmt bedingt durch den Klimawandel zu. Woran liegt das und wie kann man sich vor der Strahlung schützen?

Der Klimawandel sorgt weltweit nicht nur für steigende Temperaturen oder extreme Wetterereignisse, er erhöht auch das Hautkrebs-Risiko. Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland etwa 300.000 Menschen, im Jahr 2020 starben rund 4.000 Menschen an Hautkrebs. Das sind 53 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Dieser Anstieg ist eine Folge der schädlichen UV-Strahlung.

Mehr Sonne, weniger Schutz durch Ozonschicht

Durch den Klimawandel steigt die Zahl der warmen und wolkenlosen Tage und damit auch die Zahl der Sonnenstunden, in denen wir der UV-Strahlung ausgesetzt sind. Hinzu kommen die Schäden an der Ozonschicht in der Atmosphäre, welche die UV-Strahlen natürlicherweise abschirmt. Seit dem Verbot der sogenannten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) hat die Ozonschicht zwar begonnen, sich zu erholen, Treibhausgase könnten dieser Entwicklung jedoch entgegenwirken, sodass die UV-Strahlung erhöht bleibt.

UV-Strahlung kann schon im März stark sein

Treibhausgase sind zudem mitverantwortlich für sogenannte Niedrig-Ozon-Ereignisse. Das sind durchziehende ozonarme Luftmassen, die vor allem im März und April ein gesundheitliches Risiko bedeuten. Denn zu dieser Jahreszeit kommt die damit einhergehende intensive UV-Strahlung für viele unerwartet, sodass sie sich nicht ausreichend schützen. Die Wahrscheinlichkeit für Niedrig-Ozon-Ereignisse hat in den letzten zwei Jahrzehnten zugenommen.

Wo findet man den aktuellen UV-Wert?

Die meisten Wetter-Apps weisen die aktuellen UV-Werte aus. Der Deutsche Wetterdienst etwa aktualisiert täglich seinen UV-Gefahrenindex für Deutschland. Auch eine weltweite UV-Gefahrenvorhersage stellt er bereit. Der Index stellt die Strahlung auf einer Skala ab 1 dar. Bereits ab einem Wert von 3 sollte die Haut geschützt werden - dieser Wert ist in Deutschland bereits ab März üblich, bei Niedrig-Ozon-Ereignissen liegt er deutlich höher.

UV-Strahlung: Wie kann man sich schützen?

Wenn möglich, sollte man die Sonne zu bestimmten Zeiten - im Sommer ungefähr zwischen 11 und 16 Uhr - meiden. "Die Faustregel ist: Wenn der eigene Schatten länger ist als man selbst, ist es weniger gefährlich", erklärt Swen Malte John, Leiter der Dermatologie an der Universität Osnabrück. In der Sonne sollte man ungeschützte Hautstellen möglichst mit Kleidung bedecken. Wer längere Zeit draußen unterwegs ist, etwas beim Radfahren oder Wandern oder im Freien arbeitet, sollte am besten Kleidung mit UV-Schutz tragen. Wichtig ist eine Sonnenbrille mit UV-Schutz sowie ein Hut mit breiter Krempe und Nackenschutz. John empfiehlt zudem, im Sommer eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 aufzutragen - und zwar, bevor man in die Sonne geht.

Künftig mehr Sonnenschutz notwendig

Das Bundesamt für Strahlenschutz fordert darüber hinaus, mehr öffentliche Schutzflächen zu schaffen, etwa durch schattenspendende Bäume und Schirme. Sowohl berufliche Tätigkeiten im Freien als auch Vereinssport und andere Freizeitaktivitäten könnten künftig vermehrt auf Zeiten verschoben werden, in denen die UV-Strahlung nicht so stark ist. Zudem empfiehlt das Bundesamt, über die jeweils aktuelle UV-Belastung sichtbar zu informieren, etwa in Freibädern über Anzeigetafeln.

In einer interaktiven Reihe hat das Bundesamt wichtige Empfehlungen sowie Informationen zum Zusammenhang zwischen Klimawandel und UV-Strahlung herausgebracht.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.08.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Krebs