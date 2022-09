Ernährung bei Gicht: Vorsicht mit Fruchtzucker Stand: 31.08.2022 12:24 Uhr Früher hieß es: Bei Gicht auf Purine verzichten - auf Fleisch und Bier. Aber das ist nicht der richtige Ansatz. Betroffene sollten Normalgewicht anstreben und insbesondere mit Fruchtzucker aufpassen.

Sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung einer Gicht ist eine Ernährungsumstellung die beste Therapie. Ziel ist eine dauerhafte Senkung des Harnsäurespiegels im Körper, um erneute Anfälle zu vermeiden und Langzeitschäden zu verhindern. Das gelingt durch drei Faktoren:



purinarm essen und trinken Fruchtzucker meiden Normalgewicht anstreben - der Bauch muss weg!

Purinarm essen - nicht purinfrei

Purine sind Eiweißverbindungen in den verschiedenster Nahrungsmittel. Sie werden von Menschen mit Neigung zu Gicht schlechter vertragen, weil der Abbau von Purinen im Körper den Harbstoffspiegel erhöhen kann. Purine stecken vor allem in Fleisch- und Fischerzeugnissen, aber auch in pflanzliche Lebensmitteln, etwa in Spargel und besonders in Hülsenfrüchten. Linsen sind dabei purinreicher als Erbsen und sollten weniger gegessen werden.

Wichtig für alle Betroffenen: Völliger Purin-Verzicht ist nicht nötig. Passen Sie jedoch die Menge an. Die Haut von Fleisch und Fisch sowie Innereien sind in der Regel echte Purinbomben. Bier - selbst alkoholfreies - und Alkohol sollten Gicht-Patienten wegen des Gehalts an Purinen und Fruchtzucker möglichst meiden.

Bei Gicht unbedingt Fruchtzucker einschränken

Mehrere Studien aus jüngster Zeit haben gezeigt, dass Gicht und Fruchtzucker (Fruktose) zusammenhängen. Fruchtzucker behindert die Harnsäure-Ausscheidung und fördert dadurch Gichtanfälle. Fruktose steckt bei Weitem nicht nur in Obst und Fruchtsaft, sondern in zahlreichen Fertigprodukten wie in Keksen, Eiscreme oder Pizza und zahlreichen süßen Getränken. Achten Sie auf Begriffe wie Fruktose-, Glukose-Fruktose- oder Maissirup. Generell ist es hilfreich, den Konsum von Zucker, Weißmehl- und Fertigprodukten stark einzuschränken.

Günstig bei Gicht ist eine sogenannte ovo-lacto-vegetabile Ernährung: viel Gemüse, Milchprodukte und Eier.

Wichtig ist es natürlich, viel zu trinken: zwei bis drei Liter Wasser, ungesüßte Kräuter- und Früchtetees, gern auch etwa drei Tassen frisch gebrühter Kaffee am Tag.

Risikofaktor Übergewicht: Langsam abnehmen - ohne Radikaldiäten

Normalgewicht hilft erheblich, die Harnsäurekonzentration wieder einzupegeln, und es schont die Gelenke. Statistisch verdoppelt Übergewicht das Risiko für Gichtanfälle. Starke Fettleibigkeit verdreifacht die Gefahr sogar. Vorsicht jedoch vor Extremdiäten oder Fastenkuren: Bei einem rapiden Abbau von Körperfett und Muskelmasse entstehen sogenannte Ketonkörper, die die Harnsäureausscheidung behindern und sogar einen akuten Gichtanfall auslösen können. Besser ist eine langfristige Ernährungsumstellung, bei der die Pfunde langsamer, aber dafür konsequent purzeln.

Was essen bei Gicht: Lebensmittel und Rezepte

Richtig essen und neuen Gichtattacken vorbeugen: Hier finden Sie geeignete Rezepte und Lebensmittel-Listen (auch zum Download).

Empfehlenswert Weniger empfehlenswert Brot, Getreide und Beilagen wie Nudeln, Kartoffeln, Reis (nicht mehr als 2 Hände voll/Tag) Vollkornbrot;

ungesüßtes Müsli; Vollkornnudeln, Vollkornreis, Pellkartoffeln, frisch gestampfter Kartoffelbrei;

in Maßen, da eher purinreich: Buchweizen, Grünkern, Haferflocken, Knäckebrot Sojamehl-Produkte, Weizenkeime; Pommes frites, Bratkartoffeln, Kartoffelpuffer, Fertiggerichte, Fast Food;

bei Diabetes und/oder Übergewicht zudem: Weißbrot, Toastbrot, Croissant, Zwieback, Weizenbrötchen; Hartweizennudeln, geschälter Reis Snacks und Knabberkram (bei Bedarf 1 kleine Handvoll am Tag) Süßigkeiten, süße und fettreiche Backwaren, süße Milchprodukte (s. u.), Eiscreme, Chips, Salzgebäck Obst (2 Portionen/Tag) alle Obstsorten;

bei Übergewicht nur in Maßen: Ananas, Banane, Birne, Honigmelone, Kaki (Sharon), Kirsche, Mango und Weintrauben gezuckerte Obstkonserven und Obstmus, kandiertes Trockenobst Gemüse (3 Portionen/Tag) Fast alle Gemüse, vor allem Salatsorten, Salat mit Bitterstoffen, Löwenzahn, Kohlrabi, Gurke, Möhren;

in Maßen, da eher purinreich:

Hülsenfrüchte (Bohnen, Sojabohnen, Linsen), Spinat, Spargel, Schwarzwurzeln, Kohlsorten, Champignons, getrocknete Pilze Tiefkühlgemüse mit Sahne oder Butter;

bei Übergewicht zudem: Mais Nüsse und Samen

(max. ca. 20 g am Tag) Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse; in Maßen, da eher purinreich:

Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne Erdnüsse, gesalzene Nüsse Fette und Öle (ca. 2 EL/Tag) Leinöl*), Weizenkeimöl*), Olivenöl, Rapsöl, Walnussöl, wenig Butter Schweine- und Gänseschmalz, Butterschmalz, Mayonnaise, Sonnenblumenöl, Distelöl Getränke

(ca. 2 Liter/Tag) Wasser, ungezuckerter Tee - besonders Kräutertees;

in Maßen: Kaffee oder Schwarztee Fruchtsaft, Softdrinks, Milchmixgetränke (s. u.), Sojadrink, Alkohol, alkoholfreies Bier Fisch und Meeresfrüchte (max. 2 kleine Portionen/Woche, 125 g Rohgewicht) Immer ohne Haut: Aal, Heilbutt, Hering, Kabeljau, Karpfen, Lachs, (Räucher-) Makrele, Scholle, Seezunge; Flusskrebs, Garnelen, Krabben, Muscheln Haut von Fisch; Anchovis, Sardinen, Sprotten, Ölsardinen, Matjesfilet Wurstwaren und Fleisch (max. 2 kleine Portionen/Woche, 125 g Rohgewicht) Hühnerfleisch ohne Haut, Putenfleisch/-aufschnitt,

in Maßen:

mageres Rind-, Kalb- oder Wildfleisch, Corned Beef Innereien (Leber, Bries, Herz, Nieren);

fettreiches Fleisch (wie Hühnerbein mit Haut, Schweinebraten, Haxe, Gans, Ente); Schinken, Speck, fettreiche Wurst oder Wurst mit Innereien (z. B. Bratwurst, Mettwurst, Salami, Leberwurst) Eier,

Milch und Milchprodukte,

Käse (2 Portionen am Tag) Eier

Milch bis zu 3,5 % Fett, Buttermilch, Speisequark bis 20 % Fett, Naturjoghurt bis zu 3,5 % Fett);

Käse (bis 45 % Fett i. Tr.) wie Schnittkäse, Weichkäse, Fetakäse, Mozzarella,

körniger Frischkäse; in Maßen: Sahne, Schmand und Crème fraîche Gesüßte Fertigprodukte wie Pudding, Milchreis, Fruchtjoghurt, Fruchtquark, Sahnequark, Kakaozubereitungen, Fruchtbuttermilch

*) Herstellung unter Ausschluss von Sauerstoff, Hitze und Licht (Oxyguard/omega-safe).

