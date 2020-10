Dunbar-Syndrom: Beschwerden nach dem Essen Stand: 21.10.2020 08:30 Uhr Beim Dunbar-Syndrom handelt es sich um eine chronische Durchblutungsstörung des Darms. Betroffene leiden unter Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen und Schmerzen im Oberbauch - meist direkt nach dem Essen.

Die Ursache für das Dunbar-Syndrom ist eine Verengung am Anfangsabschnitt von drei Arterien aus der Bauchaorta. Über die Arterien werden die Bauchorgane mit Sauerstoff versorgt. In der Nähe befindet sich das Nervengeflecht Solarplexus, das in einigen Fällen ebenfalls eingeengt wird.

Die typischen Symptome beim Dunbar-Syndrom können zu ungewolltem Gewichtsverlust führen. Die gestörte Durchblutung kann Gefäße und Nerven dauerhaft schädigen.

Diagnostik und Behandlung

Das Dunbar-Syndrom kann durch eine Gefäßuntersuchung per Ultraschall, CT oder MRT festgestellt werden. Oft ist es schwierig, die Diagnose zu stellen, sodass zunächst andere mögliche Erkrankungen ausgeschlossen werden.

Das Ziel der Behandlung ist es, die Ursache für die Einengung der Arterien zu beseitigen. Nach der OP treten die Beschwerden in der Regel nicht mehr auf.

Experten zum Thema Dr. Christopher Pohland, Leitender Oberarzt

Allgemein- und Viszeralchirurgie (GastroClinic)

Asklepios Klinik Altona

Paul-Ehrlich-Straße 1

22763 Hamburg

(040) 18 18 81-16 01

www.asklepios.com



Dr. Holger Burhorn, Gastroenterologe, Internist, Proktologe

Töpferstraße 1

23909 Ratzeburg

www.internisten-ratzeburg.de

