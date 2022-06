Stand: 02.06.2022 11:18 Uhr Digitaler Impfpass: Wo gilt er und wie lange ist er gültig?

Beim Einkaufen oder für den Restaurantbesuch ist der Corona-Impfstatus in Deutschland nicht mehr relevant, beim Reisen ist ein Impfnachweis aber oft noch erforderlich. Allerdings ist die Gültigkeit der Zertifikate begrenzt, in vielen Fällen ist in den nächsten Wochen und Monaten ein Update erforderlich. Fragen und Antworten rund ums Thema.