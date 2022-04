Corona-Warn-App: Was tun bei roter Kachel?

Die Corona-App zeigt unterschiedliche Status-Meldungen an. Grün steht für "Niedriges Risiko" und bedeutet, dass in den vergangenen zehn Tagen keine unmittelbare Begegnung mit einer nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Person registriert wurde. Eine positiv getestete Person kann dennoch Ihre Wege gekreuzt haben, dieser Kontakt erfolgte aber auf weitere Entfernung und/oder nur über einen sehr kurzen Zeitraum. Somit wird das Risiko als niedrig eingeschätzt.



Ein erhöhtes Risiko wird in Rot dargestellt. Sie sind einer nachweislich positiv getesteten Person begegnet. Relevant für das Infektionsrisiko sind Dauer der Begegnung (mehr als neun Minuten), Abstand (weniger als acht Meter), Zeit seit der Begegnung und Infektiosität. Auch wer nach einer Risikobegegnung eine weitere Begegnung mit erhöhtem Risko hatte, erhält darüber eine Benachrichtigung.



Funktioniert die App nicht richtig, weil etwa Bluetooth oder die Standortermittlung (z.B. via GPS) nicht eingeschaltet sind, wird das Risiko als unbekannt gewertet und in Weiß dargestellt.

Konkrete Handlungsempfehlungen gibt es nur, wenn die App ein "erhöhtes Risiko" meldet, also Rot anzeigt. Dann sollten Sie - egal, ob geimpft, ungeimpft oder genesen -, zu Hause bleiben, auf Symptome achten, sich testen lassen und sich bei einem positiven Test isolieren. Wenn Sie sich krank fühlen oder Symptome auftreten, nehmen Sie telefonischen Kontakt mit dem Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 oder dem Gesundheitsamt auf. Wer die rote Warnung erhalten hat, hat übrigens Anspruch auf einen kostenlosen Test, aber nicht unbedingt auf einen kostenlosen PCR-Test. Erst wenn der Schnelltest positiv ausfällt, darf auch ein kostenloser PCR-Test durchgeführt werden.

Sollte die App Sie über eine Risiko-Begegnung informieren, zeigt aber weiter Grün und Sie haben keine typischen Covid-19-Symptome, empfiehlt das Robert Koch-Institut keine konkreten Maßnahmen. Es besteht "kein besonderer Handlungsbedarf". Sollten Sie mehrere geringe Risiko-Kontakte gemeldet bekommen oder in Ihrem Umfeld Corona-Fälle auftreten, könnte eine Testung ratsam sein.

Wenn die App plötzlich von Grün auf Rot springt und sehr viele Risikobegegnungen anzeigt, obwohl kein Kontakt zu anderen bestand, handelt es sich wahrscheinlich nicht um einzelne infizierte Personen, denen man begegnet ist, sondern um eine Person, zu der man täglich Kontakt hatte. Da die App Begegnungen von bis zu acht Meter Entfernung registriert - und das auch durch Wände -, könnte es sich um einen infizierten Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus handeln.



Wegen der hohen Fallzahlen infolge der Verbreitung der Omikron-Variante rät das RKI dazu, bei einem Besuch in einem Testzentrum die Warn-App kurzfristig abzustellen, um unnötig viele Warnungen zu vermeiden.

Sie sind nicht verpflichtet, Ihren Arbeitgeber über Risiko-Begegnungen oder ein erhöhtes Risiko zu informieren. Erst bei einem positiven Corona-Test muss auch der Arbeitgeber davon erfahren. Jedoch kann es - aus Rücksicht auf die Kolleginnen und Kollegen und um Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen - sinnvoll sein, Warnungen der Corona-App weiterzugeben.

Viele Nutzerinnen und Nutzer wollen nachvollziehen, wann und wo sie wem begegnet sind, der später positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die App greift auf eine von Google und Apple im Betriebssystem eingebundene Schnittstelle zurück. Diese erlaubt es der App aus Datenschutzgründen nicht, die Daten für den genauen Zeitpunkt oder den konkreten Ort herauszufiltern.