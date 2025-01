Corona und neue Pandemien: Stellt Eure Fragen Sendedatum: 30.01.2025 16:00 Uhr Vor fünf Jahren sind die ersten Corona-Fälle in Deutschland aufgetreten. Die Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt und viele Fragen hinterlassen. Was möchtet Ihr wissen? Corona-Experte Dr. Emanuel Wyler gibt Antworten.

Es war ein historischer Einschnitt in unser "normales" Leben. Vor fünf Jahren ist Corona nach Deutschland gekommen und hat bis heute merkbare Spuren hinterlassen. ARD GESUND blickt auf dieses einschneidende Ereignis zurück, aber vor allem nach vorne: Was haben wir aus der Corona-Zeit gelernt? Sind wir gewappnet gegen neue Pandemien? Müssen wir in den kommenden Jahren mit weiteren Lockdowns rechnen? Wie schnell würde es Medikamente und Impfungen geben?

Stellt Eure Fragen an den Mikrobiologen und Corona-Experten Dr. Emanuel Wyler. Er erklärt im Gespräch mit Dr. Julia Fischer für alle verständlich, auf was wir uns in Zukunft einstellen müssen. Antworten gibt es am 30. Januar ab 16 Uhr bei ARD GESUND auf Youtube.

