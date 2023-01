Corona-Variante XBB.1.5: Wie gefährlich und ansteckend ist sie?

Die Corona-Variante XBB.1.5. ist eine Untervariante von Omikron. Sie breitet sich derzeit von den USA auf andere Länder aus. Auch in Deutschland wurde sie bereits nachgewiesen und macht bislang etwa 1 Prozent aller Fälle aus. Corona-Experte Christian Drosten und andere Wissenschaftler erwarten, dass sie in Europa und anderen Teilen der Welt zunehmen wird.

In China gibt es derzeit so viele Infektionen wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie, allerdings anscheinend nicht XBB.1.5. Dort kursieren offenbar Varianten, gegen die viele Menschen in anderen Ländern - auch in Deutschland - bereits immun sind. Christian Drosten teilt daher die Sorge vor den Varianten dort derzeit nicht. Da sich allerdings in China wieder mehr Menschen insgesamt infizieren, könnten grundsätzlich neuen Varianten entstehen, die auch für andere Bevölkerungen gefährlich sind. Denn je weiter sich das Virus verbreitet, umso mehr Möglichkeiten bekomme es auch, durch Mutationen wieder gefährlicher zu werden.