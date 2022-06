Corona-Impfzertifikate laufen aus: Was zu tun ist Stand: 09.06.2022 10:52 Uhr In diesen Tagen bekommen viele Menschen die Nachricht, dass ihre Impfzertifikate auslaufen. Aber was heißt das genau? Wird eine neue Impfung benötigt? Was bedeutet das für Reisen? Hat es Auswirkungen am Arbeitsplatz oder in Kranken- und Pflegeeinrichtungen?

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass man sein Impfzertifikat verlängern kann. Es ist ein technisches Ablauf-Datum. Wenn man das Zertifikat auf dem Smartphone gespeichert hat - als QR-Code in der Corona-Warn-App oder der App CovPass zum Beispiel, kann man das Zertifikat mit wenigen Klicks in der App verlängern. Es hat nichts damit zu tun, ob man noch den Impfschutz hat. Die Corona-Warn-App oder die anderen Apps melden das rechtzeitig. Laut Robert-Koch-Institut soll ein Update rechtzeitig vor dem Ablauf des Zertifikats auf der App zur Verfügung stehen, das eine unkomplizierte Verlängerzung der Zertifikate ermöglicht.

Reisen ins EU-Land

Wer nur zweifach geimpft ist - bei dem gilt der Impfschutz für 270 Tage - also für rund neun Monate. Danach wird man an Grenzen in der EU wie ein Ungeimpfter behandelt, braucht also möglicherweise einen Corona-Test für die Einreise. Deshalb wäre es also jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich die Booster-Impfung zu holen - wenn man die noch nicht hat. Denn wer dreifach geimpft ist - der braucht sich beim Reisen in der EU erst einmal um nichts zu kümmern.

