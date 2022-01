Corona-Impfstoffe Biontech, Moderna, Novavax - wie wirken sie? Stand: 14.01.2022 14:50 Uhr Derzeit sind fünf Corona-Impfstoffe in der EU zugelassen, unter anderem Biontech, Moderna und zuletzt Novavax. Wann kommen erste an Omikron angepasste Vakzine und wie wirken die derzeit zugelassenen?

Omikron verbreitet sich rasant und hat die Impfstoffhersteller veranlasst, Vakzine zu entwickeln, die speziell an diese Variante des Corona-Virus angepasst sind. Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat bereits mit der Produktion begonnen und will im März einen auf Omikron optimierten Impfstoff auf den Markt bringen. Ende Januar soll dazu eine klinische Studie starten. Auch die Impfstoffhersteller Moderna, AstraZeneca und Novavax passen ihre Corona-Impfstoffe an.

Studien belegen, dass auch eine Auffrischungs-Impfung mit einem der derzeit verfügbaren Vakzine einen guten Schutz gegen eine Infektion mit der sehr ansteckenden Omikron-Variante bietet - insbesondere, was schwere Verläufe der Erkrankung betrifft. Die Stiko empfiehlt daher allen Menschen ab zwölf Jahren drei Monate nach der Zweitimpfung die Booster-Impfung.

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Der Podcast mit Drosten & Ciesek Hier finden Sie alle bisher gesendeten Folgen zum Nachlesen und Nachhören sowie ein wissenschaftliches Glossar und vieles mehr. mehr

Biontech und Moderna: Wie funktionieren die mRNA-Impfstoffe?

Die Impfstoffe von Biontech und Moderna werden gentechnisch hergestellt. Die mRNA (messenger Ribonukleinsäure) ist der "Bauplan" für jedes einzelne Eiweiß des menschlichen Körpers. mRNA-Impfstoffe gegen Corona enthalten den "Bauplan" für nur einen Teil des Virus: das Spike-Protein auf der Außenhülle. Dieses Protein ist nicht infektiös, überträgt die Krankheit also nicht.

Die im Impfstoff enthaltene mRNA baut der Körper in einigen Tagen ab, sie gelangt nicht in das menschliche Erbgut, die DNA. Die Muskelzellen um die Impfstelle vermehren das Spike-Protein. Das Immunsystem des Geimpften erkennt sie als Fremdkörper, aktiviert Abwehrzellen und bildet Antikörper gegen das Spike-Protein des Coronavirus sowie Abwehrzellen. Folgt später eine Infektion, erkennt der Körper das Spike-Protein wieder und bekämpft es. Der volle Impfschutz tritt etwa 14 Tage nach der zweiten Impfung ein. Frühestens nach drei Monaten sollte dann die Auffrischungs-Impfung (Booster) erfolgen.

Welcher Impfstoff für Kinder, Jugendliche und Schwangere?

Sowohl das Präparat von Biontech als auch das von Moderna dürfen laut EU-Beschluss an Menschen ab zwölf Jahren verimpft werden. Allerdings empfiehlt die Stiko für alle Menschen unter 30 Jahre sowie für Schwangere nur Biontech, da in der Altersgruppe der Jüngeren die seltene Nebenwirkung von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen nach einer Impfung mit Moderna häufiger beobachtet würde als nach der Biontech-Impfung. Der Kinderimpfstoff für Fünf- bis Elfjährige enthält den mRNA-Impfstoff von Biontech in geringerer Dosierung. Für Kinder gibt es bislang keine Empfehlung für die Booster-Impfung.

Überwiegend milde Nebenwirkungen bei mRNA-Impfstoffen

Zu den häufigsten Beschwerden nach einer Impfung mit Biontech oder Moderna gehören Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopf- und Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen und grippeähnliche Symptome. Die Beschwerden sind meist gering ausgeprägt und treten eher bei jüngeren Menschen auf.

Vektor-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson

Die Vektor-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson beruhen auf einem anderen Prinzip als mRNA-Impfstoffe. Sie basieren aber ebenfalls auf Gentechnik. Das Verfahren hat sich bei Impfungen gegen verschiedene Krankheiten bewährt. Hier transportiert ein für den Menschen harmloses Virus, das sich nicht vermehren kann, das Spike-Protein des Coronavirus. Der Transportstoff, das Vektorvirus, wird im Körper in kurzer Zeit abgebaut. Das Spike-Protein löst den gleichen Prozess aus wie bei den mRNA-Impfstoffen und führt so zu einem Impfschutz.

Johnson & Johnson: Nur ab 60 Jahren empfohlen

Die Mittel von AstraZeneca und Johnson & Johnson dürfen laut EU-Beschluss nur bei Menschen ab 18 Jahren eingesetzt werden. Als Nebenwirkungen treten häufig Druckempfindlichkeit oder Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und grippeähnliche Symptome auf. Die Stiko empfiehlt beide Vakzine nur Menschen ab 60 Jahren, da in wenigen Fällen bei Jüngeren Blutgerinnsel (Thrombosen) an unterschiedlichen Stellen auftraten. Die Impfungen mit AstraZeneca sind in Deutschland ausgelaufen. Beim Präparat von Johnson & Johnson erschien im Unterschied zu den anderen Impfstoffen nur eine Impfung für den vollen Impfschutz notwendig. Mittlerweile empfiehlt die Stiko allerdings, sich bereits vier Wochen nach der Erstimpfung zur Optimierung der Grundimmunisierung eine zweite Spritze mit einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna, abzuholen.

Proteinbasierter Impfstoff von Novavax

Mit dem Vakzin Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax, das am 20. Dezember 2021 die EU-Zulassung erhielt, steht voraussichtlich ab Ende Februar ein weiterer Typ von Corona-Impfstoffen zur Auswahl. Er könnte interessant sein für Menschen, die Vorbehalte gegen die bereits zugelassenen mRNA- und Vektorimpfstoffe haben. Novavax ist ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff mit Virusantigen: Das Immunsystem bildet nach der Impfung Antikörper gegen das Protein und kann so eine Covid-19-Erkrankung abwehren. Zwei Dosen müssen im Abstand von drei Wochen verimpft werden, bislang wurden nur Fälle von milden Nebenwirkungen bekannt. Der Hersteller passt den Impfstoff derzeit an die Omikron-Variante an.

Ist Novavax ein Totimpfstoff?

Ob Novavax ein sogenannter Totimpfstoff ist, hängt von der Definition dieses Begriffs ab. So sind für das Bundesforschungsministerium diejenigen Vakzine Totimpfstoffe, die Bestandteile oder einzelne Moleküle des Erregers enthalten. Das trifft auf Novavax zu. Allerdings enthält das Vakzin keine abgetöteten Virusbestandteile, die direkt aus dem Coronavirus gewonnen werden, sondern gentechnisch hergestellte Virus-Proteine. Nach einer engeren Definition zählt es daher nicht zu den Totimpfstoffen. Impfstoffe mit abgetöteten Krankheitserregern bzw. Bestandteilen der Erreger sind bereits seit Jahrzehnten erprobt und werden beispielsweise bei Impfungen gegen Polio, Tetanus, Diphterie oder Tollwut angewendet.

Valneva-Totimpfstoff: EU prüft Zulasssung

Derzeit prüft die EMA die Zulassung eines Totimpfstoffs des österreichisch-französischen Unternehmens Valneva. Die EU hat bereits einen Vorab-Kaufvertrag mit dem Hersteller geschlossen. Dieser geht davon aus, das Präparat etwa ab April 2022 ausliefern zu können. Totimpfstoffe lassen sich relativ schnell in großen Mengen herstellen. Allerdings reicht die Wirkung der abgetöteten Erreger allein nicht aus. Ein Wirkverstärker muss beigemengt werden, der künstlich hergestellt wird. In der Regel senken sie die Verträglichkeit der Präparate.

Booster-Impfstoff von Bavarian Nordic nicht vor 2023

Einen universellen Booster-Impfstoff entwickelt derzeit die deutsch-dänische Biotech-Firma Bavarian Nordic. Der Impfstoff soll generell als Auffrischung nach einer ersten Immunisierung genutzt werden können. Mit einer Zulassung ist allerdings nicht vor 2023 zu rechnen. Insgesamt befinden sich laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit 128 Corona-Impfstoffe in Entwicklung.

Körper baut Impfstoffe wieder ab

Sogenannte Langzeitfolgen des Impfens, also Nebenwirkungen, die erst viele Monate oder Jahre nach dem Impfen auftreten, sind bei Impfstoffen nicht bekannt, so das Paul-Ehrlich-Institut. Die meisten Nebenwirkungen treten innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage nach einer Impfung auf, in seltenen Fällen nach Wochen oder wenigen Monaten. Die derzeitigen Covid-19-Vakzine seien mittlerweile millionen-, teilweise gar milliardenfach verimpft, ihre Nebenwirkungen - auch die sehr seltenen - inzwischen gut bekannt. Zudem baut sich der Impfstoff im Körper bereits nach wenigen Tagen wieder ab, das Immunsystem aber hat sich "gemerkt", gegen welche Zellen es in Zukunft vorgehen muss.

Das empfiehlt die Stiko (Stand 14. Januar 2022): Impfung gegen Covid-19 für alle Menschen ab 18 Jahre

für 18 bis 30-Jährige sowie für Schwangere: Biontech

ab 30 Jahre: mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna

ab 60 Jahre: mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna. Alternativ Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson oder AstraZeneca (Lieferung bereits ausgelaufen) und Zweitimpfung mit mRNA-Impfstoff Für Kinder ab 12 Jahre: Biontech

Für Kinder ab 5 Jahre: Auffrischungs-Impfungen für alle ab 12 Jahre (Booster)

nach 3 Monaten mit mRNA-Impfstoff (unter 30 Jahre nur Biontech, über 60 Jahre mit gleichem Impfstoff wie Zweitimpfung) Für alle, die eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben: Optimierung der Grundimmunisierung nach 4 Wochen mit einem mRNA-Impfstoff Für alle, die eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben: Optimierung der Grundimmunisierungnach 4 Wochen mit einem mRNA-Impfstoff Mehr anzeigen Weniger anzeigen Biontech mit Vorerkrankungen : Biontech

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.01.2022 | 19:30 Uhr