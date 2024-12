Amalgam-Verbot: Was man ab 2025 beim Zahnarzt beachten muss

Amalgam-Füllungen werden in Deutschland mittlerweile nur noch verhältnismäßig selten genutzt. Im Jahr 2023 hatten dem Zahnreport der Barmer Krankenkasse zufolge nur noch 3,5 Prozent der Patientinnen und Patienten in ihren Seitenzähnen Amalgam als Füllstoff. 2021 lag der Wert noch bei 4,6 Prozent.



Bei der Verwendung von Amalgam gibt es jedoch noch starke regionale Unterschiede. In Mecklenburg-Vorpommern erhielt 2023 jede neunte Person eine Amalgamfüllung in schadhaften Seitenzähnen, in Baden-Württemberg war es nur jeder 83. Patient. Dem Bericht der Krankenkasse zufolge gebe es eine "deutliche Zweiteilung in Ost und West". Als einen Hauptgrund nennen die Experten die Kosten.