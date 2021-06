Abenteuer Diagnose: Antiphospholipidsyndrom Stand: 31.05.2021 22:28 Uhr Das Antiphospholipidsyndrom (APS) ist eine Autoimmunerkrankung, bei der im Blut zirkulierende Antikörper zu einer erhöhten Thromboseneigung, einer sogenannten Thrombophilie, führen.

Die Betroffenen haben eine erhöhte Neigung zur Blutgerinnung (Hyperkoagulabilität). Es gibt sowohl ein primäres Antiphospholipidsyndrom ohne Grunderkrankung und ein sekundäres APS, das zum Beispiel infolge einer rheumatologischen Erkrankung (etwa Systemischer Lupus Erythematodes, Rheumatoide Arthritis), verschiedener Tumoren, Infektionskrankheiten (etwa Hepatitis B, Malaria, HIV/Aids) oder auch nach Einnahme bestimmter Medikamente (etwa Chlorpromazin, Propranolol) auftreten kann.

Die Folgen eines Antiphospholipidsyndrom

Zu den möglichen Folgen eines APS gehören venöse Thrombosen, Herzinfarkt, Embolien, Schlaganfall oder auch wiederholte Fehlgeburten. Warnzeichen können ein Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie), eine Auflösung roter Blutkörperchen (Hämolyse), eine bläulich-violette Zeichnung der Haut (Livedo reticularis) oder auch eine ungewöhnliche Blutungsneigung sein.

Thrombosen an einem untypischen Ort

Vor allem junge Patientinnen und Patienten, die Thrombosen an einem untypischen Ort (zum Beispiel am Arm) entwickeln, sollten auf ein Antiphospholipidsyndrom untersucht werden. Im Labor fallen ein Mangel an Blutplättchen und eine verlängerte partielle Thromboplastinzeit (PTT) auf.

Um ein APS nachzuweisen, wird in diesem Fall mit verschiedenen Verfahren gezielt nach Antiphospholipid-Antikörpern gesucht.

Die Therapie

Die Therapie des Antiphospholipidsyndroms besteht in der Behandlung der Folgeerkrankungen, bei wiederholten Fehlgeburten kommen Gerinnungshemmer zum Einsatz, bei verringerten Blutplättchen wird das Immunsystem mit Medikamenten gedämpft. In schweren Fällen können eine spezielle Blutwäsche (Plasmapherese) und das Zytostatikum Cyclophosphamid eingesetzt werden.

Expert*innen zum Thema Torsten Lauf, Leitender Oberarzt

Klinik für Innere Medizin – Kardiologie und Intensivmedizin

Elbe Kliniken Stade

Bremervörder Straße 111

21682 Stade

www.elbekliniken.de/



Prof. Dr. Lenard Conradi, Leitender Oberarzt

Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie

Universitäres Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg

Dr. Andrea Hinsch, Fachärztin für Pathologie

Institut für Pathologie mit den Sektionen Molekularpathologie und Zytopathologie

Zentrum für Diagnostik

Prof. Dr. Florian Langer, Oberarzt

II. Medizinische Klinik und Poliklinik

Zentrum für Onkologie Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

20246 Hamburg

www.uke.de

Weitere Informationen Plasmozytom: Krebs im Knochenmark Bei der Krebserkrankung Plasmozytom vermehren sich unkontrolliert Plasmazellen im Knochenmark. Auch andere Organe können geschädigt werden. mehr Mitochondriopathie: Wenn den Zellen Energie fehlt Bei einer Mitochondriopathie ist die Energieversorgung der Zellen gestört. Typische Symptome sind Müdigkeit, Muskelschwäche und Krampfanfälle. mehr

Dieses Thema im Programm: Visite | 01.06.2021 | 20:15 Uhr