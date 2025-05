NDR Elbphilharmonie Orchester stellt seine neue Saison vor

Stand: 24.04.2025 11:00 Uhr

"Music defines what it means to be human", so Chefdirigent Alan Gilbert und bringt damit die neue Saison des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf den Punkt: Die Saison 2025/2026 verspricht ein faszinierendes musikalisches Spektrum menschlicher Ausdrucksformen und Leidenschaften.