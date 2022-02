Stand: 28.04.2020 11:00 Uhr Chefdirigent: Alan Gilbert

Mit Beginn der Spielzeit 2019/20 trat Alan Gilbert seinen neuen Posten als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters an. Der Amerikaner genießt in der internationalen Musikwelt einen herausragenden Ruf als leidenschaftlicher Interpret eines breiten Repertoires vom Barock bis zur Gegenwart sowie als Künstler mit großem gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein. Dem NDR Elbphilharmonie Orchester ist er bereits seit langem eng verbunden; von 2004 bis 2015 war er dessen Erster Gastdirigent. Zusätzlich zu seinem Engagement in Hamburg trat er 2021 die Position des Musikdirektors der Königlichen Oper in Stockholm an.

VIDEO: Alan Gilbert: "In der Elbphilharmonie gibt es keine Grenzen" (4 Min)

"Ich freue mich auf meine Zeit als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Wir schlagen ein neues, spannendes Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte auf. Das NDR Elbphilharmonie Orchester versteht sich als Orchester mit gesellschaftlicher Verantwortung: Gute Musik ist etwas, das für alle zugänglich und für alle verständlich sein sollte. Wir wollen nahbar sein und unsere Begeisterung für das, was wir tun und was uns so beglückt, nach außen tragen und mit vielen Menschen teilen. Mein Ziel ist es, dass die Musik am Ende unausweichlich klingt." Alan Gilbert, 2019

Von New York nach Hamburg

2017 ging Gilberts achtjährige Amtszeit als Music Director des New York Philharmonic Orchestra zu Ende, wo es dem gebürtigen New Yorker gelungen ist, den Ruf des Orchesters nochmals auszubauen und dessen führende Bedeutung in der kulturellen Landschaft der USA zu unterstreichen. Gilbert ist außerdem Ehrendirigent des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dessen Chef er acht Jahre lang war, Erster Gastdirigent des Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra und Gründer der Organisation "Musicians for Unity", die mit Unterstützung und Führung der Vereinten Nationen Musiker aus aller Welt mit dem Ziel der Förderung von Frieden, Entwicklung und Menschenrechten vereint.

Internationale Klasse

Als international gefragter Gastdirigent kehrt Gilbert regelmäßig zu Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Royal Concertgebouw Orchestra, Cleveland, Boston Symphony und Philadelphia Orchestra, der Staatskapelle Dresden, dem Gewandhausorchester Leipzig oder dem Orchestre Philharmonique de Radio France zurück. Er hat Opernproduktionen an der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera New York, Los Angeles Opera, Königlichen Oper Stockholm, am Opernhaus Zürich und an der Santa Fe Opera geleitet, zu deren erstem Music Director er 2003 ernannt wurde.

Den gelernten Geiger verbindet außerdem eine enge künstlerische Partnerschaft mit Interpreten wie Frank Peter Zimmermann, Lisa Batiashvili, Leonidas Kavakos, Yo-Yo Ma, Emanuel Ax, Renée Fleming und Komponisten wie John Adams, Magnus Lindberg und Esa-Pekka Salonen. Gilberts Diskografie umfasst u. a. die CD-Box "The Nielsen Project" und eine mit dem Grammy Award ausgezeichnete DVD mit John Adams’ "Doctor Atomic" live aus der New Yorker Met.

Der mit zahlreichen renommierten Preisen und Ehrungen ausgezeichnete Dirigent war darüber hinaus Leiter des Bereichs für Dirigier- und Orchesterstudien an der New Yorker Juilliard School.