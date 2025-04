Conductor Fellows 2025/2026: Collins & Tafur-Díaz Zwei Nachwuchstalente am Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters: Ross Jamie Collins und Dayner Tafur-Díaz werden Conductor Fellows der Saison 2025/2026 .

Ross Jamie Collins: Dirigent beim Iceland Symphony Orchestra

In der Saison 2024/25 kehrte der finnisch-britische Dirigent Ross Jamie Collins für mehrere Engagements zum Iceland Symphony Orchestra zurück und debütierte beim Boston Symphony Orchestra, dem Helsinki Philharmonic Orchestra, dem Evergreen Symphony Orchestra in Taipeh und dem Tokyo Symphony Orchestra. In den Jahren 2023/24 war Collins "Dudamel Fellow" beim Los Angeles Philharmonic und Conductor-in-Residence des Iceland Symphony Orchestra. Im Sommer 2024 wurde er als einer von zwei Dirigierstipendiaten am Tanglewood Music Center ausgewählt.

Zu seinen bisherigen Höhepunkten zählen Debüts mit dem Londoner Philharmonia Orchestra und der SoundBox-Reihe der San Francisco Symphony, eine Rückkehr als Dirigent des Turku Philharmonic Orchestra sowie des Zipper Orchestra der Colburn School. Außerdem assistierte er Maestro Esa-Pekka Salonen auf einer Tournee mit dem San Francisco Symphony, Yuja Wang und Johan Dalene.

Ross Jamie Collins war Mitglied des Dirigierteams des San Francisco Symphony und Teil des Emerging Artist-Programms. Er gehörte zudem zur ersten Klasse der Salonen-Fellows im Negaunee Conducting Program am Colburn Conservatory of Music. Bevor er im Herbst 2019 nach Colburn zog, um bei Esa-Pekka Salonen zu studieren, war er bei Jorma Panula an der Panula Academy in Finnland in der Lehre und wurde Preisträger des VII. Internationalen Jorma Panula Dirigierwettbewerbs.

Unterstützt durch ein Stipendium der Finnischen Kulturstiftung hat Ross Jamie Collins an zahlreichen internationalen Meisterkursen für Dirigent:innen teilgenommen. Er hatte die Gelegenheit, das Kuopio Symphony Orchestra, das Vaasa City Orchestra, die Sinfonietta Cracovia, das MÁV Symphony Orchestra, das Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra, das Lappeenranta City Orchestra, die St. Michel Strings und die Camerata Antonio Soler zu dirigieren und eng mit Sir Andrew Davis, Jukka-Pekka Saraste, Edo de Waart, James Conlon, Ludovic Morlot, Rossen Milanov, Peter Oundjian, Peter Sellars, Grant Gershon, Yehuda Gilad, Yuja Wang und Ray Chen zusammengearbeitet.

Als Cellist, Pianist und Bariton gründete Collins 2017 sein eigenes Orchester, das Symphony Orchestra ROSSO, und dirigierte sein erstes vollständiges Sinfoniekonzert im Alter von 15 Jahren.

Dayner Tafur-Díaz: Vom Trompeter zum Gewinner des Siemens Conductor Scholarships 2024

Dayner Tafur-Díaz, geboren 1998 in Peru, begann seine musikalische Ausbildung im sozialen Projekt "DaCapo Peru e.V." als Trompeter. Bereits in jungen Jahren erhielt er ein Stipendium für das Orchesterprojekt "Arpegio", in dem er seine ersten Erfahrungen als Dirigent sammelte.

Im September 2017 zog er nach Deutschland und assistierte im Rahmen eines Freiwilligendienstes in Berlin dem Dirigenten Knut Andreas als Leiter der zahlreichen Ensembles und Jugendorchester am musikbezogenen Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium. Ein Jahr später begann er seine Ausbildung zum Ensemble- und Chorleiter an der Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl in Mittelfranken mit dem Schwerpunkt Orchesterleitung bei Uwe Münch.

2023 gewann er den German Conducting Award, der in Zusammenarbeit mit dem WDR Sinfonieorchester, dem Gürzenich Orchester Köln und dem Ensemble und dem Internationalen Opernstudio der Oper Köln vergeben wird. Zuvor gewann er im August 2022 den ersten Platz beim internationalen Operndirigentenwettbewerb der Opéra Royal de Wallonie-Liège in Belgien und im November 2022 den zweiten Platz beim Orchesterdirigierwettbewerb der Universität von Almeria in Spanien.

Im Juni 2024 nahm er an der Ammodo-Dirigiermeisterklasse mit Paavo Järvi und dem Concertgebouworkest teil. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits Kurse bei renommierten Dirigenten wie Michael Riedel, Thomas Mittelberger, Giampaolo Bisanti und Bruno Weil besucht und an verschiedenen Dirigierprojekten teilgenommen. Dayner Tafur-Díaz hat mit zahlreichen Orchestern konzertiert, darunter das Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, das Orchestre National de Mulhouse, die Opéra de Tours, die Opéra Royal de Wallonie-Liège, das WDR Sinfonieorchester, das Gürzenich Orchester Köln, die Stuttgarter Philharmoniker, das Stuttgarter Kammerorchester, die Württembergische Philharmonie Reutlingen, die Philharmonie Baden-Baden und das Orchester "Sinfonía por el Perú" von Juan Diego Flóres. Als Assistent arbeitete er mit Giampaolo Bisanti an den Produktionen von "Alzira" und "La sonnambula" sowie mit Christopher Franklin an "Die Zauberflöte" an der Opéra Royal de Wallonie-Liège.

In der Saison 2024/25 war Dayer Tafur-Díaz als neuer Assistent des Chefdirigenten Kirill Petrenko bei den Berliner Philharmonikern tätig und ist zudem Stipendiat der Karajan-Akademie, nachdem er das Siemens Conductor Scholarship 2024 gewonnen hat. Seit Oktober 2019 studiert er an der HMDK Stuttgart im Masterstudium Orchesterdirigieren bei Prof. Rasmus Baumann und ist seit 2023 Stipendiat beim Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats.

Förderung des musikalischen Nachwuchses

Seit der Spielzeit 2019/2020 vergibt die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf Initiative von Alan Gilbert auch ein Stipendium an junge aufstrebende Dirigent:innen, wie Agata Zając, Piotr Wacławik und Benjamin Perry Wenzelberg. Das zusätzliche Stipendium für die Fellowships spendet Gilbert auch in dieser Saison selbst.

Die Förderung des musikalischen Nachwuchses ist dem Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters eine Herzensangelegenheit. So hat Gilbert etwa als Leiter des Bereichs für Dirigier- und Orchesterstudien an der New Yorker Juilliard School bereits zahllose Student:innen auf ihrem Karriereweg betreut. In der letzten Saison fand unter der Leitung vopn Gilbert ein dreitägiger Meisterkurs in der Elbphilharmonie Hamburg statt.

Im Konzertbetrieb lernen

Die Conductor Fellows des NDR Elbphilharmonie Orchesters werden jährlich unter mehreren Bewerber:innen ausgewählt und erhält im Laufe der Saison die Möglichkeit, die Probenarbeit Gilberts sowie einiger Gastdirigenten intensiv zu begleiten, zu besprechen und assistierend zu unterstützen. Das diesjährige Auswahlverfahren fand am 11. Februar in der Elbphilharmonie statt. Unter den vorherigen Conductor Fellows des NDR Elbphilharmonie Orchesters ist etwa Petr Popelka, der erste Conductor Fellow des NDR Elbphilharmonie Orchesters, für die Saison 2024/2025 als Chefdirigent der Wiener Symphoniker verkündet worden.