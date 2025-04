Neuer YouTube-Kanal: NDR Klassik ist jetzt ARD Klassik Stand: 10.04.2025 11:00 Uhr Das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie, das NDR Vokalensemble und das NDR Jugendsinfonieorchester sind umgezogen! Zusammen mit vielen Rundfunkensembles der ARD schaffen wir ein gemeinsames Angebot auf ARD Klassik.‬

Am 13. April 2025 um 11 Uhr nimmt der neue ARD Klassik YouTube-Kanal mit dem Benefizkonzert des Bundespräsidenten den Livebetrieb auf. In diesem Kanal vereinen sich die bisherigen Klassik-Kanäle der Landesrundfunkanstalten.

Für alle Fans von klassischer Musik und verwandten Genres wie Filmmusik oder Game-Musik schafft die ARD damit einen gemeinsamen Ort auf einer der wichtigsten Plattformen für Musiknutzung und untermauert den Programmauftrag ihrer Orchester und Chöre im Digitalen, in Ergänzung zum Angebot in der Rubrik Klassik in der ARD Mediathek.

Mit dabei sind natürlich:

► NDR Elbphilharmonie Orchester

► NDR Radiophilharmonie

► NDR Vokalensemble

► NDR Jugendsinfonieorchester

Weitere Informationen YouTube-Channel: ARD Klassik NDR Elbphilharmonie Orchester, NDR Vokalensemble und die NDR Radiophilharmonie vereint mit weiteren Klangkörpern der ARD. extern

Vielfältiges Angebot für Klassikfans

Die Orchester und Chöre der Landesrundfunkanstalten gehören zur Weltspitze und erreichen mit ihren Tourneen und Konzerten auch ein internationales Publikum. Die ARD gilt im Klassikbereich weltweit als herausragender MusikproduzentDie Aufnahmen mit den eigenen Ensembles, die zur Weltspitze gehören, berühmten Solistinnen und Solisten sowie renommierten Gastensembles erhalten regelmäßig Auszeichnungen. Darüber hinaus begeistern Mitschnitte von Open-Air-Konzerten, Eventkonzerten und Festspielen die Fans klassischer Musik.

Die Landesrundfunkanstalten fördern außerdem Nachwuchskünstlerinnen und -künstler und das zeitgenössische Musikschaffen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für das regionale Kulturleben und stärken so den Kulturstandort Deutschland.

Werbefreier Kanal in einzigartiger Qualität - jetzt abonnieren!

Nutzerinnen und Nutzer dürfen dieses breite musikalische Spektrum in einem werbefreien Angebot bei YouTube erleben, das in seiner Qualität im deutschsprachigen Raum sowie darüber hinaus einzigartig sein wird. Dazu bietet der neue Klassik-Kanal der ARD einen Ort der Information und des Austauschs für alle Fans klassischer Musik - jetzt abonnieren und mit dabei sein!