Stand: 17.02.2020 10:00 Uhr

Mit der NDR EO App können Sie direkt Ihre Tickets für die Elbphilharmonie buchen, unsere Konzerte im Livestream und im Replay verfolgen und bei exklusiven Gewinnspielen mitmachen. Über die App erhalten Sie auch aktuelle Infos zu Umbesetzungen, Vorverkaufsstarts oder Sonderaktionen. Die NDR EO App finden Sie zum kostenlosen Download im Google Play Store und im iOS App Store.

Livestreams, Gewinnspiele & aktuelle Informationen

Mit der NDR EO App stecken Sie das Residenzorchester der Elbphilharmonie in Ihre Tasche: Finden Sie Ihr Lieblingskonzert im Konzertkalender, entdecken Sie unsere Musikerinnen und Musiker, bleiben Sie über aktuelle Sendetermine auf dem Laufenden, erleben Sie Livestreams und Konzertmitschnitte direkt in der App und erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu kurzfristigen Besetzungs- oder Programmänderungen oder Vorverkaufsstarts auf Ihr Smartphone.

Der Weg zur Musik und zum Orchester wird kürzer. "Man kommt dort ganz leicht an Konzerttickets, an Konzertmitschnitte und Livestreams", so der Chef der Musikensembles im NDR, Achim Dobschall. "Wir bieten dort auch immer Restkarten an, wenn wir welche zur Verfügung haben. Außerdem sind immer wieder Verlosungen geplant."

Jetzt herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 4.4 und höher sowie auf iPhone mit iOS 8 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Links NDR EO App für iOS Im Apple Store können Sie die NDR EO App für iOS kostenlos herunterladen. mehr NDR EO App für Android Im Google Play Store können Sie die NDR EO App für Android kostenlos herunterladen extern