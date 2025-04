Stand: 24.04.2025 11:00 Uhr NDR Konzertreihe in Wismar

Erleben Sie das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie und das NDR Vokalensemble und ihre hochkarätigen Gäste in vier stimmungsvollen Konzerten in der der einzigartigen St.-Georgen-Kirche in Wismar.

Die Wismar-Konzerte 2025/2026: