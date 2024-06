Internationales Musikfest Hamburg 2025: Die NDR Konzerte

Vom 3. Mai bis zum 11. Juni 2025 widmen sich die großen Hamburger Orchester und hochkarätige Gäste beim Internationalen Musikfest Hamburg dem Motto "Zukunft". Auch das NDR Elbphilharmonie Orchester und das NDR Vokalensemble sind wieder mit von der Partie.

Wo steht die klassische Musik heute? Und wohin steuert sie? Schon 1992 sprach der US-amerikanische Avantgarde-Komponist John Cage von einem Flussdelta, an dem der Fluss namens Musikgeschichte angekommen sei. Was er damit meinte: Inzwischen macht jeder sein eigenes Ding. Schulen und Schubladen sind obsolet geworden. Die Musik kennt keine Grenzen mehr. Spannend sind diese Fragen dennoch. Und so wirft das Internationale Musikfest Hamburg in dieser Saison seinen Blick in die "Zukunft" – und auf zukunftsweisende Werke, die ihrer Zeit weit voraus war.

Vormerken: Vorverkaufsstart am 19. November 2024

Im Jahr 2025 ist der NDR mit insgesamt zwölf Konzerten zweier Ensembles und einer Konzertreihe in zwei Spielstätten beim Internationalen Musikfest vertreten. Der Kartenvorverkauf für die Festivalkonzerte bzw. -kartenkontingente beginnt am 19. November um 11 Uhr.