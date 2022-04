Weil zu gescheiterter Corona-Impfpflicht: "Das ist bitter" Stand: 07.04.2022 14:59 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich angesichts der im Bundestag gescheiterten Corona-Impfpflicht enttäuscht gezeigt.

Er bedauere es außerordentlich, dass im Bundestag keine Einigung zu einer Impfpflicht erzielt werden konnte, sagte der SPD-Politiker in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. "Das ist bitter!" Der Regierungschef betonte, wenn es nicht doch noch zu einer Impfpflicht komme, "werden wir im schlimmsten Fall im Herbst und Winter wieder eine Überforderung des Gesundheitssystems und weitreichende Schutzmaßnahmen mit den damit verbundenen Einschränkungen für alle erleben."

AUDIO: Corona-Impfpflicht im Bundestag gescheitert (5 Min) Corona-Impfpflicht im Bundestag gescheitert (5 Min)

Behrens: "Eine schwere Hypothek für den Herbst"

Auch Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) zeigte sich enttäuscht. "Das ist eine schwere Hypothek für den Herbst", sagte sie laut Mitteilung. Es sei enttäuschend, dass der Bundestag nicht die Kraft gefunden habe, eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg zu bringen. Dies wäre die wirkungsvollste Präventionsmaßnahme in der langfristen Bekämpfung der Corona-Pandemie gewesen.

800.000 erwachsene Niedersachsen sind nicht geimpft

Nur eine Impfung schütze vor schweren Covid-Krankheitsverläufen. In Niedersachsen seien rund 800.000 Erwachsene nicht geimpft. "Wir werden also weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um mit vereinten Kräften von Ärzteschaft, Apotheken und kommunalen Impfteams die Menschen vom Nutzen der Impfung zu überzeugen", bekräftigte die Ministerin.

Toepffer: "Wir stehen blank da"

Die CDU-Fraktion im Landtag sieht im Scheitern der allgemeinen Impfpflicht vor allem ein Versagen der Ampelkoalition. Nun sei eingetreten, was Experten befürchtet haben, teilte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Dirk Toepffer am Donnerstag mit. "Sollte es im Herbst zu einer neuen Welle kommen, stehen wir blank da." Die Ampel lasse Deutschland in Sachen Corona schutzlos zurück, so Toepffer.

Allgemeine Impfpflicht scheitert im Bundestag klar

Der Entwurf für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland scheiterte im Bundestag. Den Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahren lehnten am Donnerstag 378 Abgeordnete ab, dafür votierten 296 Abgeordnete und neun enthielten sich. Für eine allgemeine Impfpflicht als Vorsorge für den Herbst hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgesprochen. Wegen offenkundiger Meinungsverschiedenheiten hatte die Ampel-Koalition dazu aber keinen Regierungsentwurf eingebracht. Abgestimmt wurde daher weitgehend ohne die sonst üblichen Fraktionsvorgaben.

Weitere Informationen Staatlich verordneter Schutz: Impfpflicht damals und heute Als 1807 in Bayern die erste Impfpflicht gegen Pocken kommt, gibt es viele Kritiker. Auch bei Corona scheiden sich die Geister. (07.04.22) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus