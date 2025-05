Stand: 08.05.2025 12:41 Uhr Schüsse in Bremen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In Bremen haben mehrere Unbekannte auf ein Restaurant im Stadtteil Walle geschossen. Die Polizei konnte kurz darauf einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Das teilt eine Polizeisprecherin mit. Demnach schossen die Unbekannten am Mittwochabend mehrfach auf die Scheiben des Restaurants. Verletzt wurde niemand. Zeitgleich versprühten die Täter in einem benachbarten Lokal Reizgas und flüchteten. Die Mitarbeiter des Lokals verfolgten die Unbekannten, so die Sprecherin. Ein 24-Jähriger schoss dabei mehrmals in ihre Richtung. Laut Polizei konnten die Mitarbeiter den Mann schließlich überwältigen und ihn festhalten. Die alarmierte Polizei konnte den 24-Jährigen festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer (0421) 36 23 888 zu melden. Außerdem suchen sie Foto- oder Videoaufnahmen des Vorfalls. Dazu hat die Polizei Bremen ein anonymes Hinweisportal freigeschaltet.

