Fähre festgefahren: Passagiere harren teils neun Stunden an Bord aus Stand: 08.05.2025 10:13 Uhr Ein Passagierschiff ist nahe des Hafens Harlesiel (Landkreis Wittmund) auf einen Damm aufgelaufen. Laut Wasserschutzpolizei war die Ruderanlage außer Funktion. Einige Fahrgäste harrten die ganze Zeit an Bord aus.

Die Besatzung konnte das Schiff, das sich am Mittwoch festgefahren hatte, wegen Ebbe nicht befreien und musste das nächste Hochwasser abwarten. Das teilte die Polizei mit. Sieben der fünfzehn Passagiere an Bord des Fährschiffs nach Wangerooge wurden auf ein anderes Schiff gebracht. Ein Privatmann hatte den Angaben zufolge seine Hilfe angeboten.

Fahrgäste mussten über Schlick laufen

Die übrigen acht Fahrgäste und drei Besatzungsmitglieder seien an Bord der "Jens Albrecht III" geblieben. Die Passagiere seien zum Teil in ihrer Bewegung eingeschränkt und hätten sich den Umstieg auf das andere Schiff nicht zugetraut, sagte die Deutsche Bahn (DB), die das Fährschiff betreibt. Die Passagiere hätten ein Stück auf Schlick und zum Teil durch Wasser laufen müssen, um zu dem anderen Schiff zu gelangen, sagte die DB dem NDR Niedersachsen. Das Schiff sei zwar so nah wie möglich an die aufgelaufene "Jens Albrecht III" heran gefahren, es hätte aber einen gewissen Abstand wahren müssen, um sich nicht selbst festzufahren.

Technischer Ausfall war Ursache

Gegen 19.45 Uhr konnte das Schiff den Angaben zufolge in den Hafen Harlesiel zurückkehren - auf den Damm aufgelaufen war es gegen 10.10 Uhr. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei war die Bordelektronik und deshalb auch die Ruderanlage ausgefallen. Das Schiff darf der Polizei zufolge vorerst nicht weiterfahren. Am Freitag soll es begutachtet werden, um mögliche Schäden festzustellen oder es wieder freizugeben.

Ausflugsfahrten der "Jens Albrecht III" fallen aus

Die "Jens Albrecht III" wird im Fährverkehr zwischen Harlesiel und Wangerooge eingesetzt sowie für Ausflugsfahrten. Als der Vorfall passierte, war das Schiff auf dem Weg nach Wangerooge, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Im Fährverkehr von und nach Wangerooge kommt es nach Angaben der Bahn deswegen zu keinen Beeinträchtigungen. Die Ausflugsfahrten der "Jens Albrecht III" fallen laut DB am Donnerstag und am Freitag allerdings aus.

