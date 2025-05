Stand: 09.05.2025 08:31 Uhr Halle steht in Flammen: Brand bei Recyclingbetrieb in Melbeck

Rund 120 Feuerwehrleute sind in der Nacht zu Freitag zu einem Großeinsatz bei einem Recyclingbetrieb in Melbeck (Landkreis Lüneburg) ausgerückt. Nach Angaben der Polizei war auf dem Gelände einer Recycling-Firma ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Halle des Betriebes komplett in Flammen, so die Polizei. Der Brand sei inzwischen gelöscht, aktuell laufen aber noch Nachlöscharbeiten, heißt es von einem Feuerwehrsprecher vor Ort. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Warum es zu dem Brand kam, ist unklar. Wegen des Brandgeruchs bittet die Feuerwehr Anwohner, Fenster und Türen in der Nähe der Firma geschlossen zu halten. Eine Gefahr besteht laut Polizei nicht.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg

