Stand: 09.05.2025 08:51 Uhr Nach tödlichem Raubüberfall in Hannover: Verdächtiger festgenommen

Eine Woche nach einem tödlichen Raubüberfall am Hauptbahnhof Hannover hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Ein 59 Jahre alter Mann sei am Donnerstag festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Freitag. Der 59-Jährige soll am 1. Mai einen Mann am Raschplatz überfallen und geschubst haben, sodass dieser stürzte. Außerdem soll er seinen Rucksack gestohlen haben. Das 42 Jahre alte Opfer wurde bei dem Überfall lebensgefährlich verletzt. Am Dienstag starb der Mann im Krankenhaus. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über die Festnahme berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.05.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover