Große EDV-Störung bei Finanzämtern in Norddeutschland Stand: 08.05.2025 15:37 Uhr Seit Mittwoch haben Finanzämter in Niedersachsen und den anderen norddeutschen Bundesländern technische Probleme. Bürgerinnen und Bürger bekommen unter Umständen nicht die Auskünfte, die sie brauchen.

Betroffen sind auch die Finanzämter in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das teilten die Ministerien in Kiel und Bremen mit. Grund für die EDV-Probleme sei eine "Großstörung bei einem zentralen Dienstleister", so das niedersächsische Landesamt für Steuern. Noch sei unklar, wie lange diese dauern werde. Genaueres zu den Gründen für den Ausfall nannten die Behörden zunächst nicht.

Fragen zu konkreten Angelegenheiten nicht möglich

Derzeit können "nur allgemeine steuerliche Auskünfte erteilt werden", teilte das Landesamt in Hannover weiter mit. Fragen "zu konkreten steuerlichen Angelegenheiten" können demnach nicht beantwortet werden. Es sei jedoch möglich, über Elster Steuererklärungen, Anträge und andere Mitteilungen zu schicken.

