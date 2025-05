Diese Babynamen waren 2024 die beliebtesten in Niedersachsen Stand: 08.05.2025 13:25 Uhr Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat ausgewertet, welches die beliebtesten Babynamen 2024 waren. In Niedersachsen und Bremen gibt es im Vergleich zum Vorjahr Änderungen bei den Spitzenreitern.

Eltern wählten demnach 2024 in Niedersachsen am häufigsten die Namen Emilia und Matheo für ihren Nachwuchs. Im Vorjahr besetzten Ella und Noah die Spitzenplätze der Auswertung. In Bremen zählten 2024 laut der Sprachforscher Mila und Mohammed zu den beliebtesten Babynamen, ein Jahr zuvor waren es Emilia und Mohammed.

Niedersachsen: Noah und Sophia auf Platz zwei

Noah und Sophia schafften es 2024 in Niedersachsen auf den zweiten Platz, gefolgt von Finn sowie Ella und Emma auf Platz drei. In Bremen teilten sich Noah und Lina sowie Matheo und Mia den dritten Platz. Bundesweit führen weiter die Namen Sophia und Noah das Ranking an. Bereits 2023 hatten Eltern diese Erstnamen am häufigsten vergeben.

Sprachforscher: 92 Prozent aller Babynamen erfasst

Grundlage der bundesweiten Liste sind Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt rund 900.000 Eintragungen übermittelt haben. Auf diese Weise seien fast 92 Prozent aller im Jahr 2024 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst worden, teilte die GfdS mit.

