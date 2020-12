Verordnung geändert: Feuerwerk nicht mehr generell verboten Stand: 22.12.2020 15:32 Uhr Niedersachsen hat die Regelung zum Silvester-Feuerwerk angepasst. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nun nicht mehr generell untersagt.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hatte das allgemeine Feuerwerksverbot gekippt. Der Paragraf 10a der Niedersächsischen Corona-Verordnung wurde daraufhin geändert: Verboten ist nun Feuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen, Straßen und Wegen. Das erklärte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag. Welche Flächen dies betrifft, lege jede Kommune selbst fest. Am 31. Dezember ist demnach ab 21 Uhr auch das Mitführen von Feuerwerk in diesen Bereichen nicht erlaubt, und zwar bis zum Neujahrsmorgen um 7 Uhr.

Verkauf bleibt untersagt

Damit sei die Regelung jetzt differenzierter, es gebe kein generelles Verbot mehr, erklärte Schröder. Ziel sei es nach wie vor, Ansammlungen von Menschen zu verhindern. Legal abbrennen können die Niedersachsen auch an einsamen Orten ohnehin nur Feuerwerkskörper, die sie noch übrig haben. Denn der Verkauf bleibt untersagt: Der Bund hat ein Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk an Verbraucher verhängt. Die Ausnahmegenehmigung zum Verkauf, die normalerweise über Silvester gilt, sei ausgesetzt, sagte Krisenstabsleiter Heiger Scholz.

