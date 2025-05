Stand: 02.05.2025 06:43 Uhr Hilkenbrook: Hoher Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Hilkenbrook (Landkreis Emsland) hat es in der Nacht gebrannt. Laut Polizei ist die Ursache ein technischer Defekt. Demnach entwickelte sich der Brand durch einen Kurzschluss an einer Steckdose - anschließend fingen die Wand und der Holzfußboden im Obergeschoss Feuer. Kurz nach Mitternacht rückte die Polizei mit 50 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Nach Angaben der Polizei ist das Haus vorerst unbewohnbar, die fünf Einwohner wurden anderweitig untergebracht. Ein 43-jähriger Mann erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Den Schaden schätzt die Polizei auf bis zu 400.000 Euro.

