Stand: 03.05.2025 13:12 Uhr Norddeich: Mann bei Unfall am Hafen schwer verletzt

Ein 37-Jähriger ist am Freitag bei seiner Arbeit auf dem Hafengelände in Norddeich (Landkreis Aurich) schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr wollte er einen mit Post für die Inseln beladenen Anhänger per Hand verschieben. Dabei wurde er zwischen dem Anhänger und einem Geländer eingeklemmt. Drei Augenzeugen befreiten den 37-Jährigen demnach und riefen den Rettungsdienst. Laut Polizei wurde der Mann mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

