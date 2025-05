Stand: 03.05.2025 11:59 Uhr Polizei fasst 19-jährigen mutmaßlichen Brandstifter

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen 19 Jahre alten mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der Verdächtige soll für eine Reihe von Bränden im Stadtteil Vegesack verantwortlich sein. Unter anderem soll er ein Auto und einen Carport in Brand gesteckt haben. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein Oldtimer zerstört worden und hoher Schaden entstanden. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Der junge Bremer wurde laut Polizei noch in der Nacht in der Nähe eines Brandorts festgenommen. Es seien entsprechende Beweismittel bei ihm gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

