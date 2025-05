Hannover 96 siegt und erhält sich seine kleine Aufstiegschance Stand: 03.05.2025 14:55 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 bleibt ein Anwärter auf Rang drei. Durch das 2:1 (1:0) beim SSV Ulm am Sonnabend sind es für die "Roten" zwei Spieltage vor dem Ende der Saison nur noch drei Punkte Rückstand. In Ulm spielte 96 wegen einer Roten Karte für Boris Tomiak knapp 30 Minuten in Unterzahl.

von Christian Görtzen

Die Mannschaft von 96-Interimstrainer Lars Barlemann nutzte am 32. Spieltag den herben Ausrutscher des 1. FC Magdeburg, der am Freitagabend mit 0:5 gegen Preußen Münster verloren hatte. Soll es für Hannover mit dem Erreichen des Relegationsranges tatsächlich noch etwas werden, müssen die beiden ausstehenden Spiele gegen Greuther Fürth und bei Hertha BSC beide unbedingt gewonnen werden. Und dann benötigen die Niedersachsen noch Hilfe von anderen Clubs.

"Eine absolute Willensleistung der Mannschaft." 96-Torwart Ron-Robert Zieler

"Es war kein einfaches Spiel. Wir wussen, für die Ulmer geht es um alles", sagte 96-Keeper Ron-Robert Zieler im Interview mit dem NDR. "Wir mussten voll dagegenhalten. Es war eine absolute Willensleistung der Mannschaft. Zum Schluss auch noch mit einem Mann weniger. Wir haben alles reingehauen, was wir hatten."

Dreimal Strompf - Hannover im Glück

Nach einem tristen Beginn durften die 96-Fans zweimal innerhalb weniger Sekunden durchatmen, dass ihr Team nicht in Rückstand geraten war. Zunächst wehrte Torhüter Ron-Robert Zieler einen Kopfball von SSV-Kapitän Philipp Strompf stark ab, und wenig später gelangte der Ulmer Abwehrchef erneut an die Kugel. Er schoss diese an die Latte (14.).

In der 26. Minute war der Innenverteidiger der "Spatzen" ein weiteres Mal aufgerückt. Sein Schuss ging knapp am linken Pfosten vorbei.

96 geht durch Ulmer Eigentor in Führung

Strompfs Abwehrkollege Tom Gaal traf wenig später ins Tor - allerdings ins eigene. Nach einem harmlosen Querpass von 96-Mittelfeldspieler Hyun-Ju Lee in die Strafraummitte wollte der 24-Jährige den Ball mit dem rechten Fuß klären. Er schlug jedoch ein Luftloch - die Kugel sprang ans linke Schienbein und von dort ins eigene Tor: 1:0 für Hannover (28.). Mit der Führung gingen die bis dahin harmlosen Gäste auch in die Kabine.

Hannover kassiert den Ausgleich

Kurz nach Wiederbeginn ruhte der Ball auch schon wieder. Die 96-Anhänger hatten mit einem massiven Pyro-Einsatz für eine Unterbrechung gesorgt. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, bejubelten die Ulmer den Ausgleich: Semir Telalovic hatte aus kurzer Distanz getroffen (51.). Einen weiteren Treffer von Telalovic verhinderte Zieler stark (63.), auch bei einem Schuss von Aaron Keller war der 96-Keeper zur Stelle (64.).

Knight trifft, Rot für Tomiak, Zieler pariert Strafstoß

Hannover war effizienter. Nach guter Vorarbeit von Phil Neumann brachte Verteidiger Josh Knight die "Roten" mit 2:1 in Führung (67.). Kurz darauf wurde es turbulent: Nach einem Schubser von Tomiak gegen Keller ging der Ulmer zu Boden. Die Konsequenzen: Strafstoß für den SSV und Rot für den 96-Abwehrspieler (69.). Zieler war gefordert, und Zieler war wieder zur Stelle - er parierte den von Oliver Batista Meier getretenen Strafstoß (71.).

Der SSV drängte danach auf das 96-Tor, doch die dezimierten Gäste brachten den knappen Vorsprung auch über die siebenminütige Nachspielzeit.

