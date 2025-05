Stand: 02.05.2025 17:16 Uhr Nach Lkw-Unfall in Edewecht: Etliche Haushalte ohne Strom

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Edewecht (Landkreis Ammerland) sind am Freitagmorgen ein Lkw und ein E-Auto kollidiert. Einem Feuerwehrsprecher zufolge fuhr ein 68-jähriger Lkw-Fahrer dabei auf einen Stromverteilerkasten. Daraufhin fingen laut Polizei sowohl der Verteilerkasten als auch das Fahrzeug Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich bereits eine Rauchsäule entwickelt und es seien Lichtbögen zu sehen gewesen, hieß es. Der 68-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die 60-jährige Fahrerin des E-Autos wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war nach dem Unfall mehrere Stunden lang gesperrt. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste der Strom zeitweise abgestellt werden, wie ein EWE-Sprecher auf NDR Anfrage mitteilte. Dadurch seien rund zwei Dutzend Haushalte bis in die Mittagsstunden ohne Strom gewesen.

